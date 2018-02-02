HBL》林正32分、22籃板 追上「台版LBJ」紀錄

林正繳生涯新高32分、22籃板。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導

面對有備而來的東泰，休兵一日再戰的松山，2日藉204公分林正一人獨秀，繳生涯新高32分、22籃板，率松山81比75擊敗東泰，HBL單場「30分、20籃板」，追上「台版LBJ」周儀翔10年前披泰山戰袍紀錄。

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本學期HBL男甲賽場頻頻出現單場得分破30好手，東山邱子軒8強首戰對泰山就撂下新高35分，能仁高承恩也連兩戰破30分，譚傑龍前役對東山也轟新高36分，不過前一個完成「30分、20籃板」的，已是10年前的周儀翔。

周儀翔97學年度複賽外卡賽，對三民締造35分、20籃板，率泰山挺進最後8強。得知上一位完成此數據是「台版LeBron」，林正說，「很開心，證明自己做得到。」

前役慘敗能仁，松山先發大半數被冰板凳，包括林正也上不到12分鐘，休兵一日後再戰，林正地板爭球、搶籃板、火鍋拼搶樣樣來，他笑說，「前一場沒什麼打，休息兩天了比較有力。」

對子弟兵多是高標準，松山鐵血教頭黃萬隆難得對林正滿意，「今天他有心防守、火鍋、二波籃板，很多得分機會都是他自己賺來的。」

松山開賽一路遭東泰緊咬，更多次追平，不過第4節倒數5分鐘，林正二波籃板連續搶分，潘宣頤再挹注外線冷箭，松山第5勝到手。黃萬隆此役多用許浩翔、潘宣頤也用心良苦，「開賽失誤過多節奏不對，希望他們藉比賽成長。」

(中時電子報)

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