食安當道 屏縣府春節前送檢驗試劑

屏縣府趁年節前夕前往量販店，針對年貨食品進行稽查。（林和生攝）

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屏東縣長潘孟安（左）發送檢驗試劑，讓民眾為自己購買的食品進行把關。（林和生攝）
食安當道 屏縣府春節前送檢驗試劑

近年來食安風暴頻傳已造成民眾人心惶惶，隨著農曆年節腳步接近，屏東縣長潘孟安2日率領稽查小組，隨機抽驗量飯店展售的年節商品，並準備500份簡易檢驗試劑，讓消費者及店家能現買現驗，為自己的健康及商品把關。

屏縣府衛生局指出，農曆年節前夕，為讓民眾買得安心，特地前往屏東市家樂福量販店、北區市場、建國市場、東港第二市場、內埔龍泉市場等5處年貨大街，針對肉類、水產加工品、南北乾貨、熟食等多樣年貨及食品標示，進行抽驗、查核。

潘孟安表示，年節前散裝年貨多，一方面查驗標示是否確實、有無過期等，現場也會簡易抽測，讓民眾能夠比較安心。衛生局官員也說，歷經去年一連串食安危機，尤其年關將近、消費量大增時，店家是否嚴謹把關就顯得重要。

衛生局也特地準備簡易食品篩檢試劑，只要幾滴試劑立能分辨，假使食品轉黃就可能額外添加化學添加物。

其中最常見的過氧化氫俗稱漂白水，通常用在各式麵條、魚丸或火鍋料上，吃多了可能會引起頭痛、嘔吐及腸胃道腐蝕性傷害；而皂黃則會出現在如豆干、麵腸等豆製品，這種黃色系工業用色素，吃多了也會傷及肝臟細胞，甚至引發肝癌。

衛生局強調，民眾採購年貨盡量選大廠牌或標示清楚的產品，也提醒過年期間要注意蔬果攝取，免得暴飲暴食，對身體也是負擔。

(中時)

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