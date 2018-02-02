毒瀝青拔豬毛 15萬公斤黑心豬頭皮流入雙北

2018年02月02日 15:41 中時 譚宇哲

新北市衛生局今天下午召開記者會說明調查結果。（譚宇哲攝）

稽查人員至位於八里的地下豬頭皮工廠稽查。（譚宇哲翻攝）

衛生局從將黑心豬頭皮帶回封存。（譚宇哲攝）

新北市八里區長道坑路一處地下豬頭皮工廠業者，過去1年來將有毒的瀝青加熱溶化後浸潤豬頭，進行拔豬毛作業，再將成品送往三重豬頭皮製造業者和台北市環南市場販售，估計已有將近15萬公斤的黑心豬頭皮流入市面，新北市衛生局表示，已要求業者停工，並擴大追查豬頭皮流向。

衛生局日前接獲民眾線報，2日凌晨會同法務部調查局台北市調查處、新北市蘆洲警分局及環保局人員，前往位於八里區長道坑路的地下豬頭皮工廠稽查，當場查獲大批加工用瀝青，並封存800公斤的豬頭皮原料及成品，要求業者暫停作業。

衛生局調查，地下豬頭皮工廠業者接受三重豬頭皮製造業者及台北市環南市場肉攤委託代工，從2017年2月起，將瀝青加熱溶化後浸潤豬頭，冷卻後進行脫毛清洗，成品再賣到三重切絲後，經下游業者醃製、烹調掩蓋瀝青刺鼻氣味，進到消費者的口中。

衛生局食品藥物管理科長楊舒泰表示，該地下豬頭皮工廠平均每天代工產量約600公斤豬頭皮，收入1萬元，業者疑似為了節省成本，捨棄傳統用來拔豬毛的松香蠟不用，改用廉價卻帶有毒性的瀝青，目前仍擴大追查產品流向。

衛生局副局長許朝程表示，業者違反食品安全衛生管理法並涉及刑事責任，將移請臺灣士林地方法院檢察署後續偵辦，最高可處7年以下有期徒刑，併科8000萬元以下罰金，另工廠作業環境髒亂，牆面布滿蜘蛛絲，違反食品安全衛生管理法，已責令業者限期改善並暫停作業，若屆期未改善，將依法開罰6萬至2億元罰緩。

(中時)