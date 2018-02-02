中原室內設計系 囊括通用設計大賽3組銀獎

中原室設囊括通用設計大賽3組銀獎__關懷設計能量獲各界肯定。（中原大學提供）

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旺報

為宣導國內通用化旅遊環境，交通部觀光局日前舉辦「風景區通用設計創意競賽」，中原大學室內設計系師生結合校內課程參賽，最後在全國大專校院建築、土木、設計領域團隊競爭下，以「宜起，玩到老」（東北角暨宜蘭海岸國家風景區）、「SURROUND」（峨眉湖環湖步道）、「埕昔．至今」（日月潭車埕遊客中心）囊括三組銀獎。

本次競賽設計主題為戶外遊憩據點與遊客服務中心，參賽團隊需以通用設計及人文景觀特色為考量進行設計規劃。

經過初賽、決賽激烈過程最後選出七組優勝團隊，其中三組銀獎就是中原大學室設系奪得。獲得戶外遊憩據點組銀獎的碩二學生陳穎詰帶領團隊進行宜蘭外澳服務區規劃，過程中也親自造訪這片美麗的沙灘，感受當地風景與通用旅遊設施需求。陳穎詰表示，透過課程與競賽的學習和激盪，團隊更瞭解通用設計理念，尤其不能只用「設計者」角度、更要學習用「使用者」眼光做設計。

中原大學室設系四年級梁玉彬則以新竹峨眉湖環湖步道為主題，與伙伴們在實地勘查後提出步道改善建議、無障礙設施建置與風景區形象設計，希望透過通用設計改善環湖步道高低落差問題，讓步行不便的老年人或身障者也能輕鬆欣賞美麗的環山湖色。三年級的江汪家興則帶領「埕昔．至今」團隊進行日月潭車埕遊客服務中心旅遊環境規劃，透過室內新舊歷史、場所精神落實通用設計理念，江汪家興認為：「以同理心關懷使用者的需要，也讓自己更知道關懷設計的重要。」

團隊指導老師室內設計學系副教授陳歷渝表示，本次結合校內「關懷設計」課程，鼓勵學生參與觀光局國家風景區通用設計創意競賽，過程中不但利用周六假日邀請通用設計的專家、老師演講指導，更以設計專題方式進行24小時的深化學習，培訓競賽隊伍透過走入場域發現問題。師生們一起從基地調查、問題發現、策略研擬、設計構想到方案提出，逐一討論修正落實，成功深化學生自主學習成效！

(旺報)

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