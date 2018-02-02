新年走春去哪 app搜尋庇護工場集點抽機票

麥子庇護工場的朋友展示皮革作品。（王英豪攝）

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為提升庇護工場能見度，勞動部發展署推動「Mind點-尋找‧真心良品」踩點活動，只要於活動期間下載app至庇護工場「踩點」就能獲得點數，集點可換贈品或抽獎，共有超過1300個獎項，獎品總額超過30萬元，最大獎為iPhone 8 plus和東京、首爾來回機票。

據勞動部發展署統計，全國目前有138家庇護工場，1890名受到庇護的勞工，營業型態以餐飲類為最大宗，其次為勞務服務類及商品販售類等，但民眾較為熟知的庇護工場多半仍停留於麵包工場等，為了增加工場的能見度，提升民眾購買，發展署籌劃半年設計「Mind點」App，讓民眾發掘生活周邊的庇護工場。

從《精靈寶可夢》的擴增實境（AR）為發想靈感，「Mind點」App將庇護產品或服務分為贈禮首選、好物交流、咖啡輕食、手作良品等8大類，設計一連串的虛擬或實體遊戲任務，讓民眾透過手機就能瞭解庇護工場相關資訊，購買商品。

此外，發展署從去年至今年連續2年度編列920萬元，規劃App推動踩點活動，從即日起至9月止，鎖定目標庇護工場進行踩點就可獲得點數，集滿點數可換購速食店蛋塔、超商購物金等獎品，還能獲得抽iPhone 8 plus，和東京、首爾來回機票等機會，期望達成App下載達8千人次，為庇護工場帶來更多的商機。

(中時)

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