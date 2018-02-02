「春光再明媚－黃春明特展」！從青番公一生看宜蘭

2018年02月02日 15:43 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

青番公的喜悅飄浮在六月金黃的穗浪中，七十多歲的年紀也給沖走了。他一直堅持每一塊田要豎一個稻草人！這是台灣鄉土文學作家「黃春明」著名小說《青番公的故事》。出生宜蘭羅東的黃春明大師對自己故鄉有很深的感情！擅長描寫蘭陽平原的農村小鎮，以具有地方特性的語言，刻劃出人物面對生活上的磨難，仍依然保存人性尊嚴的形象，反映蛻變中的台灣社會，今年冬天、春天來羅東看展吧！從黃春明文學、藝術出發，來看看美麗的宜蘭鄉土與大自然！

由宜蘭縣政府文化局主辦「春光再明媚 – 黃春明特展」，1月27日(六)至4月8日(日)將於羅東文化工場展出。本次展覽延續2010年在宜蘭文化中心第一展覽室的「春光明媚—黃春明藝文展」，以一位文學作家的社會實踐為角度，除了不同時期的文學著作和手稿，更深入黃春明在各個領域的傑出貢獻，以「春光再明媚」為名，讓您看見這一片由藝文交織的美麗宜蘭平原版圖，精彩可期，歡迎大眾踴躍蒞臨參觀！

出生在山海環伺的宜蘭羅東，黃春明始終是時代與土地的注視者，他的小說孕育自鄉土，是台灣文學的重要代表，作品蘊藏對自己生長土地恆久豐沛的情感與關懷，也反映台灣社會蛻變的軌跡。黃春明擅長以具有強烈地方色彩的語言和濃厚的文化意識，刻劃社會底層小人物面對生活的磨難，卻依然保有人性尊嚴的形象，筆下世界帶給讀者無限的感動與共鳴。

黃春明與明星咖啡館贈送之桌椅。（宜東文化提供）

曾獲台灣文學獎、吳三連文藝獎、國家文藝獎、行政院文化獎、噶瑪蘭獎、圖書出版金鼎獎、時報文學獎、中國文藝協會文藝獎章、韓國李炳注文學獎，被譽為台灣國寶級文學作家，黃春明在宜蘭卻不僅只是位文學作家；他是吉祥巷工作室的負責人、黃大魚兒童劇團的團長、《九彎十八拐》文學雙月刊的發行人，他也是黃大魚文化藝術基金會的精神領袖、宜蘭火車站前百果樹紅磚屋裡最會說故事的黃爺爺。

本次特展以「文學之路」、「鄉土記憶」與「藝術傳承」三大主題呈現，以黃春明經典文學作品《青番公的故事》為展覽軸線的開端，故事描繪主角青番公從年輕到年老，扎根於宜蘭土地，面對頑劣環境與多舛命運，永遠不被打倒的堅忍個性。

緊扣此文學故事，聚焦黃春明對鄉土記憶、生命關懷的熱忱，展示其關注宜蘭在地社區發展，積極推動傳統文化保存等成果，並持續將這份對土地的關懷轉化為不同的藝術形式，如同「稻草人與小麻雀」撕畫、繪本、兒童劇一系列作品象徵的藝術文化教育推廣及傳承，更以象徵創意與無限想像的百果樹作為展覽意象，透過茅仔厝、稻草…等大家熟悉的視覺元素，讓觀眾品味屬於宜蘭在地的濃厚情感。

黃春明展場照。（宜東文化提供）

「春光再明媚－黃春明特展」

展覽日期：2018/1/27-4/8 （周一休館）

展覽地點：羅東文化工場文創天地、天空藝廊（宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號）

(中時電子報)