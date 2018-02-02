我是小小太空人登陸人文遠雄博物館 新年一起到外太空過年吧！

2018年02月02日 15:47 中時電子報 綜合報導

2018開春必看展覽，汐止人文遠雄博物館重磅推出結合LINE原創市集6位知名人氣貼圖創作者的原創插畫科技互動特展，以外太空為主題，打造3大插畫主題專區，以及5大科技互動專區，同時結合手機LINE NOW行動服務，看完展覽還能夠下載展覽限定的免費貼圖，更重要的是本展覽免費入場，歡迎民眾扶老攜幼到汐止人文遠雄博物館4樓展覽2館看展覽、拍展覽也玩展覽。

本次特展由人文遠雄博物館攜手LINE原創市集與瘋設計共同策劃舉辦，參展的貼圖創作角色包含甫於2017年進入貼圖名人堂的貓爪抓、咖波，以及各具貼圖人氣王、銷售王與新人王頭銜的ㄇㄚˊ幾兔、寶寶不說、松尼、懶散兔與啾先生，都是LINE上面大家耳熟能詳的熱門貼圖角色。有別於一般插畫展靜態呈現作品，此次特展有完整的太空體驗，從太空船駕駛艙、餐廳到太空宿舍，各式主題場景就是要讓你的相機快門按到停不下來！各展區利用手機LINE NOW獨特的即時互動任務，民眾走進特定的展區時，可以利用手機輕鬆串起整個展覽內容，不管是接觸各貼圖角色的太空場景或在其中闖關解謎，皆創造出不斷穿梭在線上線下的交互觀展體驗，不知不覺拉長看展的時間，也和貼圖畫家筆下的眾多角色有更多交流。

由插畫師全新創作的展區。(圖片提供/瘋設計)

互動展區水世界星球。(圖片提供/瘋設計)

「六位插畫師根據故事腳本，精心繪製角色，共同創造展覽，讓大家能在『看展覽中玩展覽』，在靜態拍照之餘，還能按照展覽的任務指令，留下獨特紀錄，分享給更多人欣賞。」人文遠雄博物館游冉琪館長表示，此次展覽結合靜態插畫與動態數位科技，非常適合大小朋友在寒假與農曆新年期間前來參觀。

游冉琪館長也提到，每年人文遠雄博物館都會固定舉辦互動式展覽，希望為大小朋友與文青創造一個好去處。2018年，館方也期盼注入更多互動科技，讓觀者來到展覽後，不僅僅是看展覽，也能成為展覽的一部分，因此邀請瘋設計與LINE原創市集共同討論，完成這份期望。

本次特展與LINE NOW合作，打造虛實整合互動展覽。(圖片提供/瘋設計)

彩色米食地球。(圖片提供/瘋設計)

為搭配特展主題，遠雄美食秀廚自助餐特別同步推出【秀廚星球食力補給站】，餐點包含選用花蓮香Ｑ富麗米的彩色米食地球、精緻塔皮配上新鮮焗烤鮪魚的熔岩火山鮪魚塔等人氣必點，餐後再來份當季草莓做成的小小宇宙棒棒糖，看完展不妨飛來隔壁的秀廚星球來份太空餐，觸發你的味蕾小宇宙！

「我是小小太空人─不可思議的星球互動特展」，展期從2018年2月2日到4月22日，於人文遠雄博物館展覽2館盛大展出，你是否準備好跟著他們，一起勇闖外太空，探索更多不可思議的星球！

【展覽資訊】「我是小小太空人─不可思議的星球互動特展」

票價資訊：免費入場

展覽時間：2018/ 02 / 02（五）至04/22（日）（周一及除夕當天休館）

開放時間：周二至周日10:00~18:00（17:30停止入場）

展覽地點：人文遠雄博物館 展覽2館（新北市汐止區新台五路1段95號4樓）

(中時電子報)