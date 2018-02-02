滴滴順風車低調上線 實測1小時仍沒車

實測滴滴出行「順風車」服務，一個多小時後仍無法叫到車。（陳祐誠攝）

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滴滴出行1月19日正式登台服務，首波功能與計程車合作，讓北部乘客透過手機App叫，第二波功能「順風車」服務，則在昨（1）日低調上線，全台皆可使用。不過，記者下午實測一個多小時，都無法找到順風車，即使願意多付幾10元的「感謝費」，仍是一車難求。

滴滴出行推出的「順風車」服務，號召廣大車主加入，搭載同路線的共乘乘客，由系統協助配對，並計算乘客應替車主分擔多少費用；據了解，由於該服務遊走法律邊緣，受到立委關注，滴滴出行原打算在2月初舉辦產品說明會，最後取消，該服務則在昨日悄悄上線。

記者今在交通部進行實測，使用順風車到台北車站只要59元，到松山機場則是120元，都是計程車的一半左右，共乘人數越多，車資越省。

但實際叫車後，等待10餘分鐘，都沒有司機願意接單，系統跳出提醒訊息，建議乘客付一點「感謝費」（類似小費），提高被接單的機會，感謝費可選擇30元、50元、100元或自行輸入金額。無論記者加碼30元或50元，仍沒有車主接單，之後再叫車4次，花了1個多小時都無法媒合成功。

代理商樂迪科技副總經理蕭明曙表示，已有2000多名車主加入滴滴順風車，審查通過的則有1000餘名，初期的確比較難叫車，這是公司正在努力的目標。他說，昨天全台灣媒合約50趟次，其中以中南部較多，且里程較長。

蕭明曙說，順風車功能初期為一車只載一組客人，不會拼單，主要是考量安全性問題，但未來會再評估開放，「感謝費」不是強制，而是看客人的心情。

蕭明曙指出，預計農曆春節後發布新功能，推出順風車的固定站點服務，由於順風車不是計程車，駕駛無法特地繞去載人，於是推出固定站點會合，司機不用繞路，也能共乘上下班。

(中時)

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