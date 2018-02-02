搶保暖商機 服飾業者開倉特賣下殺到1折

2018年02月02日 16:09 中時 馮惠宜

寒流一波波，為搶保暖商機，一年一度的春稻清倉特賣會，除古色古香的計設師服飾下殺1.98折，因應寒流來襲，竹炭全系列商品則是全面不到2折，包括輕薄保暖衛生衣褲、機能襪等，全部1.98折出清，甚至連塑身衣都下殺到1.4折，消息一出有粉絲從新竹來台中血拼，兩姐妹狂買近30件，直呼好便宜。

春稻以兼具古典時尚的春稻台灣服著稱，往年年終至少辦5場特賣會，今年集中在台中南屯路總店做出清特賣，價格也比往年更優惠，2日起一連10天的大出清，一萬件服飾最低下殺到1.38折起，還有買3千送3百，讓忠實顧客尋寶，穿新衣過新年。

這次的春稻年度出清，全台只有總店這一檔，其中，很多原價2000多元的上衣、裙子、褲子，出清價都只要399元，當季羊毛外套、兩面穿繡花背心，也下殺到5折。

黃金竹碳商品部分，包括各種護具、衛生衣褲、能量襪等，全部1.98折出清，最便宜的塑身衣，甚至只有1.4折。

年度特賣出清期間，除了滿3000送300元，在南屯總店使用的正品禮券之外，還加碼推出超值福袋及柿柿如意布包、陶杯。其中，包括如意袋、護腰、護膝、杉林溪高山烏龍茶以及蓋杯的新春福袋，原價4340元，特價1288元就可以帶回家。

(中時)