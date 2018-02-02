梅伊訪中　馬雲：應引進英國治霾、紳士風度

2018年02月02日 16:04 中時電子報 何宜玲

阿里巴巴集團創辦人馬雲在上海中英商業論壇發表演說。(圖/路透)

英國首相梅伊(Theresa May)訪中3天期間，在上海舉辦了中英商業論壇，阿里巴巴集團創辦人馬雲在會議中開玩笑地說，應該把英國男人的紳士風度引進到中國來。同時，他也舉出英國擁有女性首相和女王的例子，認為阿里巴巴能夠成功的原因是公司內部的女性員工比例極高，而女性的特質正是更能利他和為別人著想。此外，他也認為英國和中國一樣都被嚴重霧霾所苦，中國應更加重視英國治霾的經驗。

根據《界面新聞》引用馬雲演講全文，他在會議中以輕鬆的口吻說，中國擁有3億中產階級，他們喜歡到英國旅遊，看英國影集，但是他更希望能在這些潛移默化的過程中，能夠真正將英國男人的紳士風度帶到中國來。此外，他還指出英國和中國同樣受到霧霾所苦，中國應該更加重視英國治霾的經驗。

同時，他也被英國幾百年來的創新力感到震懾，認為英國無論在法律、音樂、科技、文學或哲學方面，都為人類社會奠定了基礎。馬雲同時提到，英國脫歐的時候，他剛好人也在英國，坦承對於英國的選擇並不是完全理解，但又緩頰說也曾經對於全球化的進展曾經懷疑過。而目前他認為英國做了很多推動自由貿易和擁抱新技術的努力。

在全球看衰脫歐之後的英國時，馬雲顯然對於英國依然非常有信心。他認為英國目前依然充滿活力，即使世界形勢變得越來越複雜，但是中國和英國都應該感到慶幸的是，在重要的過渡時期能夠擁有強而有力的領導人，帶領他們走向充滿未知的時代。

(中時電子報)