梅伊訪中　馬雲：應引進英國治霾、紳士風度

英國首相梅伊和阿里巴巴集團創辦人馬雲在上海舉辦的中英商業論壇發表演講。(圖/路透)

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中時電子報

阿里巴巴集團創辦人馬雲在上海中英商業論壇發表演說。(圖/路透)

英國首相梅伊(Theresa May)訪中3天期間，在上海舉辦了中英商業論壇，阿里巴巴集團創辦人馬雲在會議中開玩笑地說，應該把英國男人的紳士風度引進到中國來。同時，他也舉出英國擁有女性首相和女王的例子，認為阿里巴巴能夠成功的原因是公司內部的女性員工比例極高，而女性的特質正是更能利他和為別人著想。此外，他也認為英國和中國一樣都被嚴重霧霾所苦，中國應更加重視英國治霾的經驗。

根據《界面新聞》引用馬雲演講全文，他在會議中以輕鬆的口吻說，中國擁有3億中產階級，他們喜歡到英國旅遊，看英國影集，但是他更希望能在這些潛移默化的過程中，能夠真正將英國男人的紳士風度帶到中國來。此外，他還指出英國和中國同樣受到霧霾所苦，中國應該更加重視英國治霾的經驗。

同時，他也被英國幾百年來的創新力感到震懾，認為英國無論在法律、音樂、科技、文學或哲學方面，都為人類社會奠定了基礎。馬雲同時提到，英國脫歐的時候，他剛好人也在英國，坦承對於英國的選擇並不是完全理解，但又緩頰說也曾經對於全球化的進展曾經懷疑過。而目前他認為英國做了很多推動自由貿易和擁抱新技術的努力。

在全球看衰脫歐之後的英國時，馬雲顯然對於英國依然非常有信心。他認為英國目前依然充滿活力，即使世界形勢變得越來越複雜，但是中國和英國都應該感到慶幸的是，在重要的過渡時期能夠擁有強而有力的領導人，帶領他們走向充滿未知的時代。

(中時電子報)

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