《孤獨星球》推薦！新春香港賞匯演！看台灣世界扯鈴冠軍秀絕技

2018年02月02日 15:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過不到兩週，就是農曆新年了！今年「狗年」有六天假期，計畫好到哪度過嗎？除在台灣過節，其實也能到香港體驗中、西風的春節！香港新春節慶是一場結合中西、新舊文化碰撞的環球派對！

台灣世界扯鈴冠軍「鈴式主義」助陣，國際表演團隊陣容23年來最強。（香港旅遊發展局提供）

其中曾獲國際知名自助旅遊書籍《孤獨星球》推選為全球最值得欣賞的娛樂盛事之一香港賀歲巡遊─「新春國際匯演之夜」，也是全球新春節慶引頸期盼的焦點，今年新春遊行將於農曆大年初一（2月16日）晚間8時舉行，多組世界冠軍級演出將為民眾帶來最精彩的演出！值得一提的是，今年─香港的「新春國際匯演之夜」還有台灣世界扯鈴冠軍助陣，加上國際表演團隊競演，精彩可期！

《孤獨星球》推選為全球最值得欣賞的娛樂盛事之一香港賀歲巡遊即將於2月16日登場。（香港旅遊發展局提供）

這項由香港旅遊發展局主辦，並由國泰航空公司連續20年冠名贊助，今年主題為「開年 開運 開心」。當晚的表演將雲集歷年來最強勁國際團隊參與，其中包括多位世界級冠軍及世界紀錄保持者，為巡遊路線沿途的觀眾送上一連串高難度和富動感的演出。為了增添歡樂氣氛，晚間6時開始，近30個國際及本地表演團體更會於匯演正式開始前，率先於路線沿路與觀眾互動，為迎接匯演的來臨作好準備。

美國的13項健力士世界紀錄保持者「XPOGO極限彈跳隊」即將參與香港賀歲巡遊。（香港旅遊發展局提供）

台灣世界扯鈴冠軍助陣！國際表演團隊陣容23年來最強

今年「新春國際匯演之夜」共有9部花車、14支國際及11支本地表演隊伍，總計34個單位參與演出。當中，國際表演團隊與陣容更是歷年來最強勁，並不乏多位世界冠軍及世界紀錄保持者，包括來自台灣的世界扯鈴冠軍隊伍「鈴式主義」名列其中。台灣鈴式主義是由世界扯鈴冠軍、前太陽馬戲團團員林韋良帶領，將以精湛的扯鈴技術結合流暢的肢體表演，為觀眾帶來精彩的視覺震撼。其餘國際表演團隊包括：

★來自美國的13項健力士世界紀錄保持者「XPOGO極限彈跳隊」；

★屢獲殊榮、兼世界紀錄保持者「捷克喜劇魔法師及特技球手」；

★獲多項國際街頭表演大獎的「日本單輪單車喜劇組合」；

★於日本三度奪得雜耍大獎的「日本超視覺雜耍團 」，表演者包括著名的「太陽劇團」成員等。

太平山頂。（香港旅遊發展局提供）

今年巡遊隊伍晚間8時會由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道、彌敦道及梳士巴利道前行，並以香港喜來登酒店外為終點，民眾與旅客可於沿途免費觀賞。

年三十逛年宵花市。（香港旅遊發展局提供）

過年精彩活動不間斷，延續遊行歡騰氣氛

香港的農曆新年還不只於此，為了把新春的歡樂氣氛帶到香港的不同角落，在賀歲巡遊之後，從大年初二（2月17日）起，多部巡遊花車將移至大埔林村展出，讓民眾可近距離觀賞。多支國際表演隊伍也會在年初二及三（2月17日及18日），於大埔林村、黃大仙中心北館及香港九龍貝爾特酒店再次獻技，與民眾同賀狗年。另外香港新春還有多項賀歲活動，包括大年初一的大埔林村「香港許願節」、大年初二的維多利亞港「農曆新年煙花匯演」、大年初三的「農曆新年賽馬日」，皆是非常特色的香港過年開運體驗！

雀鳥花園增加桃花運。（香港旅遊發展局提供）

在地人推薦開運旅行，迎來狗年好運氣

農曆年節來到香港不免俗的還是要來場開運旅行，祈求一整年的好運氣。香港最著名的廟宇之一「嗇色園黃大仙祠」當然不容錯過，每年的大年初一，有不少善信爭相到來搶頭香，成為香港重要的賀歲習俗；如果在工作事業上不順、希望遇到貴人，在地人也很喜歡至鵝頸橋底打小人、驅散惡運；喜愛戶外的也可選擇登高行大運，登上太平山以山頂廣場為中心，兜兩個大圈、成一個「8」字，吉利又健康！

香港新春賀歲巡遊2月16日登場High翻尖沙咀。（香港旅遊發展局提供）

「國泰航空新春國際匯演之夜」

日期：2018年2月16日（大年初一）

時間：晚上8:00至9:45（巡遊路線一帶將在下午6:00舉行熱身派對）

巡遊路線：九龍尖沙咀主要街道：由香港文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道、彌敦道及梳士巴利道前行。（首架花車及表演隊伍預計將於晚上8:30到達廣東道、8:50到達海防道、9:00到達彌敦道）

(中時電子報)