科博館花現植物之美 繪畫工藝展現藝術價值

2018年02月02日 16:07 中時 陳淑芬

科博館推出「花現植物之美」特展，展出繪畫家吳沂臻（左1）的擬真植物水彩畫。（陳淑芬攝）

科博館志工群發揮巧思運用各式種子，打造工藝創作。（陳淑芬攝）

國立自然科學博物館推出「花現植物之美」特展，展出繪畫家吳沂臻的擬真植物水彩畫及志工群的種子工藝創作。科博館副館長羅偉哲指出，吳的擬真植物畫不僅具有藝術價值，已趨近科學繪圖，志工群也發揮巧思將種子打造成工藝飾品，各讓植物展現全新藝術價值。

科博館在植物園的B1溫室「花現植物之美」特展自2日起展至3月25日，展出吳沂臻擬真植物水彩畫及志工群的種子工藝創作，2日舉辦活動記者會。吳沂臻透過植物實體觀察及現場拍照記錄，再依比例寫實描繪，甚至細膩至葉脈及花瓣紋理，連少見的大花魔星花、蘇鐵蕨等植物花卉都栩栩如生呈現眼前。

羅偉哲表示，雖科學攝影可細膩拍攝出植物瞬間畫面，而吳沂臻一路觀察植物成長過程，耗費的時間、精力都遠比繪製龐大，不只畫植物美好的一面，也依原比例真實呈現植物各項特點，可說接近科學繪圖深具價值。吳沂臻展出的「蘇鐵蕨」、「跳舞女郎」等花卉作品，在植物園裡也有種植，實景與繪圖對照展現另種趣味。

深愛植物的吳沂臻說，她只是家庭主婦，年近半百才重拾畫筆，不只栽種植物，還到處尋找植物，曾在偏遠廢棄屋旁發現整片開滿花的「洋吊鐘」，難以言喻的美讓她深受感動，除現場觀察及拍照，還向屋主要一株回家觀察研究，才繪製出水彩畫「洋吊鐘」作品。

科博館生物學組科長嚴新富表示，種子果實手工藝作品展以豆科植物血藤與鴨腱藤為主，搭配人工栽培或國外進口種子果實，由植物園志工們發揮巧思，經創意組合還創作出媽祖、千里眼及順風耳等作品，無限創意。

(中時)