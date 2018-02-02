8年級生陳祐堂返鄉養蜂 盼打出自我品牌

2018年02月02日 16:17 中時 林欣儀

8年級生陳祐堂原本學的是工業管理，有感於農村衰老，畢業後加入青年加農計畫，投入養蜂行列，一開始被蜜蜂叮得滿頭包、甚至必須開刀治療，但慢慢熟悉蜜蜂習性後，現在已經百毒不侵，他更自行設計包裝、自創品牌，盼打出農業一片天。

25歲的陳祐堂家中務農，他說，父母在大里地區栽種約3公頃龍眼園，但自己念書時學的是工業管理，也曾到企業實習，畢業時有感於父母年紀大了，且到外工作幾乎都是22K起跳，幾經思考，在家人鼓勵返鄉務農的情況下，毅然決定加入務農行列。

為了重新開始，陳祐堂加入市府青年加農計畫，經過1年學習與培訓，就開始在家中龍眼園中養蜜蜂，他笑說，剛開始很有衝勁，卻根本不了解蜜蜂的習性，幾乎被蜜蜂叮得滿頭包，甚至曾經左手被蜜蜂叮咬後，出現嚴重腫脹情況，就醫被診斷出發炎，必須開刀才能治療。

從天天被蜜蜂叮咬，陳祐堂開始研究蜜蜂習性，他說，蜜蜂白天外出採蜜、辛苦的工作，晚上得好好休息，經了解後，知道夜間與雨天都不能打擾蜂群，才終於減少被叮咬的頻率，現在雖偶爾還會被叮，但幾乎已經百毒不侵，甚至可能因為被叮太多了，感覺免疫系統都變得比別人好。

而為了為自家產品找通路，陳祐堂還為自家的蜂蜜設計獨特外包裝，並取名為富有含意的「吉探爸爸」，外包裝更教導民眾如何分辨真假蜂蜜，面對近幾年蜂蜜大減產的情況，他信心滿滿的說，養蜂是看天吃飯的，必須持續堅持下去，透過改良提升產量，絕不能買外國蜜混充，希望在農業界打出品牌。

(中時)