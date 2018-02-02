軍公教確定加薪3％ 總統、立委都有份

2018年02月02日 16:22 中時 張理國

行政院人事行政總處表示，107年度軍公教員工待遇調增案，經行政院107年1月31日核定公布，自107年1月1日生效，各類人員待遇平均調增幅度3％。人事長施能傑表示，包括正副總統、試委、監委、立委及縣市首長都可加薪3%，估計約有115萬名軍公教人員可受惠。

人事總處進一步說明，為了紓緩物價上漲所帶來的壓力、激勵軍公教員工士氣，並進一步帶動國內企業為員工加薪、活絡內需與刺激經濟景氣成長，行政院核定自107年1月1日起調增軍公教員工待遇3％，整體所需經費約180億元，相關預算日前經立法院審議通過。

人事總處表示，本次軍公教員工待遇調增案，適用對象循例包括現職軍公教人員、以人事費進用的聘僱人員、技工工友（含駕駛）與駐衛警等。調整項目政務人員為「月俸」及「公費」2項；一般公教人員則為「俸（薪）額」、「專業加給(學術研究加給)」及「主管職務加給」3項，其中除法律另有規定者外，部分公務人員已支領較高專業加給者，均按一般公務人員專業加給增加的相同數額調增，而非採同幅度調增。

至於公營事業員工待遇是否併同調增，依行政院訂定「公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則」規定，由各事業主管機關衡酌各事業生產力、營運績效及用人費負擔能力，參酌一般公務人員調增幅度，自行審酌辦理。

人事總處進一步補充，關於退休公教人員退休金的調整，依照現行公務人員退休法及學校教職員退休條例等規定，現職人員待遇的調增如於107年1至6月間生效，退休金也會因為本俸調整而變動。另依107年7月1日施行之公務人員退休資遣撫卹法及公立學校教職員退休資遣撫卹條例規定，未來退休所得的調整，將由考試院及行政院就法定指標等因素綜合考量後，會同訂定調整方案。

(中時)