影》會長大的鞋子 貧困兒童穿鞋不是夢

2018年02月02日 16:29 中時電子報 喻華德

對於快速成長的兒童，頻繁更換鞋子對有一定經濟水平的國家的人民來說不是問題，但是至今仍有很多未開發國家人民難以負擔。一雙稱為「會長大的鞋子」的革命性、可調大小設計的涼鞋，其影響力持續擴大，和其設計一樣，無遠弗屆。

據《美國廣播公司》（ABC）報導，2007年，美國設計師李（Kenton Lee）在非洲肯亞發現到一位小女孩穿得鞋子太小，因此激起了設計可調尺寸的涼鞋的靈感。在費時五年研發原型後，他成功發明藉由鞋頭和兩處鞋腰三處可調整的設計，讓涼鞋能調整成五種尺寸，大幅延長使用的時間。

李告訴記者，一雙鞋（The Shoe That Grows）可以給兒童長大和成功的機會。

李最喜歡的故事，是一位在烏干達名叫派翠克的小男孩，寫電子郵件給他，「他在此之前從未擁有過鞋子」。李表示，派翠克獲得鞋子後極度興奮，以他次日幾乎整日的工資、幾枚硬幣，找到電話給給他鞋子的朋友，以說聲謝謝。

李表示「哇」，到現在想起這件事他還會起雞皮疙瘩。對派翠克而言一雙鞋子的意義有多大，為了說聲謝謝他付出了多大的努力。

派翠克並不是唯一的幸運兒，在首年「會長大的鞋子」合計分發出128,538雙。2017是截至目前為止最大的一年，已有94國的兒童獲得這款革命性設計的涼鞋。

非營利組織「因為國際」（Because International）和教堂及非營利組織合作，募集資金協助支付會長大的鞋子的成本，並提供參與慈善工作的人這款涼鞋。

在部分情況下，鞋子直接在當地製造。李向ABC表示，「我們不僅提供兒童鞋子，也藉由生產我們得鞋子提供發展中地區工作機會」。「鞋子及工作機會給家庭」，我們想要把握這個概念可以達到的最大影響。

另一位來自阿拉斯加的志工彼得，分送一雙涼鞋給一位六歲的尼加拉瓜女童。她開始哭泣並（透過翻譯）訴說（Lee）她的生活。「她愛去上學，但是因為必須走很遠，而她沒有鞋子，有時她會向鄰居借鞋子」。李說：「這不只是一雙鞋子，這是教育、成長、學習、機會和更多成功的機會」。

(中時電子報)