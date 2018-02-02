體驗都市當農夫！新北「可食地景」種植名額抽籤開跑

2018年02月02日 16:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

在都市當農夫不是夢！可食地景美觀又健康！為活化都市景觀，新北市政府推動可食地景「公私家菜計畫」，由民間提供土地人力，公家提供技術課程輔導。信義房屋位在板橋區藝文一街與藝文街交叉口土地，為了讓這塊地更有社會公益價值，信義房屋提供這塊地讓社區民眾使用，藉由社區營造讓附近居民體會都市農夫的樂趣，並聯絡感情。

規劃63格地塊合計將近1,000平方公尺供民眾種植可食地景，自即日起至2月23日17時止開放報名。（新北市景觀處提供）

因此規劃63格地塊合計將近1,000平方公尺供民眾種植可食地景，自即日起至2月23日17時止開放報名，歡迎有興趣的新北市民朋友們，可以上新北市政府綠美化環境景觀處網站報名（新北市綠美化環境景觀處網頁-活動報名-其他活動報名），將於2月26日於新北市政府22樓東區會議室由電腦抽籤選出63位錄取學員，每位學員將可分得2平方公尺種植，並一同上課及體驗都市農耕的樂趣。

活化都市景觀，新北市政府推動可食地景「公私家菜計畫」。（新北市景觀處提供）

課程內容結合社區營造及種植技術，錄取學員需於3月3日(六)、3月4日(日)全程參與並配合課程指引及規範，活動詳情請至報名網頁查詢 也歡迎新北市有興趣的企業響應本計畫，若有需求請來電洽詢(02)2960-3456#3141沈小姐，市府將會安排相關諮詢及輔導。

(中時電子報)