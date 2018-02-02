俄航砸千億 採購50架自製MC-21客機

2018年02月02日 16:18 中時電子報 李靖棠

據今日俄羅斯（Russia Today）報導，俄羅斯技術國家集團（Rostec）發佈聲明稱，俄羅斯航空（Aeroflot）向砸下50億美元（約1,463.4億台幣），向他們購買50架新型自製的MC-21客機（Irkut MC-21），合約已於昨日簽署。俄航最快在2020年取得首架MC-21客機，首批交付的25架客機，是使用普惠公司（Pratt & Whitney）的引擎，後面的客機則很可能改用俄國自製的PD-14引擎，成為名符其實的俄羅斯製造客機。

MC-21-300 aircraft - flight from Irkutsk to Zhukovsky

為解決前蘇聯（USSR）時期的圖-154及圖-204客機（Tupolev Tu-204）過於老舊問題，俄國從2009年起開始投入新機研發計畫，原訂前年（2016）能交付使用，但因為進度嚴重落後而被迫延期。MC-21屬於中短程窄體雙引擎客機，性能上與波音737 MAX、空巴A320 neo和中國商飛的C919三款相似，主要分為200、300和400三型，最大載客量可達230名、最大飛航距離則為6,000公里，屬於區域型的商用客機。目前初期訂單已累計220架，其中俄羅斯航空（Aeroflot）最多，一口氣買了300型共50架。

事實上，最新消息指出，搭載俄國自製引擎的MC-21客機，最快能在2021年獲得俄羅斯航空局的認證。負責研發MC-21的伊爾庫特集團（Irkut Corporation）對於全球航空市場頗具信心，在試飛後的聲明稿中表示，他們認為未來20年間，全球市場仍需要至少15,000架新客機，MC-21勢必能佔有一席之地。但不少分析師卻認為，相較於波音（Boeing）與空巴（Airbus），俄羅斯最大的客機對手恐將是中國大陸，如何從削價競爭中保有訂單，可能才是俄國未來真正該關心的重點之一。

(中時電子報)