新春出遊 常玉美學巡禮

2018年02月02日 16:21 中時電子報 綜合報導

新春年節，與親朋好友一同走春、購物、啖美食，好不熱鬧！典藏豐富常玉晚期藝術作品的國立歷史博物以「走入生活的美學體驗」出發，授權館藏常玉圖像再加值，今年春節，走在台北不僅能到常玉活動快閃店品味文創小物，更能於主題餐廳大啖藝術饗宴。

西門紅樓 常玉玩美生活

西門紅樓向來為觀光客來台必遊景點之一，今年開春，特別邀請歷史博物館商店以「常玉玩美生活」為主題，於1月16日至4月8日止與西門紅樓合作快閃限定店，運用｢百搭美品｣、｢每杯美器｣、｢旅之美物｣、｢文具美控｣及｢美在紅樓｣五大商品主題，展現現代設計與古典藝術相互碰撞的生活美學，為古蹟百年風華注入文創力。

「美麗紀事主題形象牆」提供民眾拍到打卡拿好禮。(時藝多媒體提供)

為吸引年輕族群及觀光旅客的目光，博物館商店更特別企劃「紅樓限定好禮」，來店消費即贈This雜誌或史博館4寶書籤、滿800元送典雅風格的荷花項鍊，滿2,000元則送出常玉帆布袋或花鳥刺繡包(數量有限，送完為止)。除了來店消費活動，為與民眾分享「常玉」的迷人魅力，民眾只要在活動期間至拍照互動區配合指定動作合照上傳臉書並打卡，即可獲得限量獨家好禮。

來西門紅樓16工房走一趟，集結典雅、創意、實用等風格的常玉文創品選物，絕對不會讓人失望！

信義新天地 藏玉於家

常玉畫風融合法式柔美色彩與騷人墨客的風雅，運用其浪漫色彩延伸出的文創品，不僅實用，更能成為提升個人品味的元素，因此於信義新天地A4四樓舉辦的「藏玉於家Museum Shop」，2月28日止，特別以展覽形式展出美感與實用兼具的博物館文創商品，精心運用古董傢俱，創造出多元生活空間。

「藏玉於家Museum Shop」運用古董傢俱，創造出多元生活空間，提供大眾欣賞常玉融入日常的樣貌。(時藝多媒體提供)

「藏玉於家Museum Shop」運用古董傢俱，創造出多元生活空間，提供大眾欣賞常玉融入日常的樣貌。(時藝多媒體提供)

有別於西門紅樓的青春活力，「藏玉於家Museum Shop」特別引進常玉法式寢具、曲木傢飾……等商品，營造居家情境，除東西結合的擺設概念，更藉生活化的角度欣賞常玉藝術風貌，整個空間滿載著常玉色彩，彷若置身1960年代的巴黎街頭，藝術、前衛和浪漫。

餐酒藝文沙龍 常寓Maison de Sanyu

《常寓Maison de Sanyu》靈感來自已故法國華裔畫家常玉，餐點結合畫作簡單純粹，於藝術氛圍濃厚的安和路上，打造獨具風格的複合式藝文餐酒沙龍，以無國界料理推出松露蕈菇燉飯、爐烤春雞時蔬、蕃茄濃湯與甜點……等，常玉主題私房菜，一次品味視覺與味覺的靈感躍動。

除了美食，現場更不定期舉辦藝文講座、美食饗宴與質感品酩活動，並於每週六固定舉辦爵士之夜音樂演出，提供簡單隨性、優雅舒適的全方位生活美學體驗空間。

《常寓MAISON DE SANYU》獨具風格的複合式藝文餐酒沙龍。(時藝多媒體提供)

Galloping Horses松露蕈菇燉飯。(時藝多媒體提供)

【資訊框】

常玉「玩」美生活

營運日期：2018/01/16-04/08

營業時間：

11:00-21:30（週一休館）

週五、週六延長至22:00

地點：西門紅樓16工房(台北市萬華區成都路10號 )

電話：02-23142172

「藏玉於家」Museum Shop

營運日期：2017/11/14-2018-2/28

營業時間：

例假日前一天11:00~22:00

平日11:00~21:30

地點：信義新天地A4四樓(台北市信義區松高路19號)

電話：02-27224050

常寓Maison de Sanyu

營業時間：11:00~23:00(週日店休)

地點：台北市大安區安和路二段120號

電話：02- 8732 2366

(中時電子報)