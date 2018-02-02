9年前出獄回頭撿鞋犯忌？楊瑞仁再犯樂陞案判緩刑

犯下百億台幣掏空案的前國票公司營業員楊瑞仁（中）刑滿出獄後，沒想到又捲入樂陞案。（本報資料照片）

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樂陞坑殺股民案，台北地院2日宣判，其中炒手楊博智被判徒刑2年、緩刑5年，原名楊瑞仁的他，23年前因涉掏空國票百億元案，服刑13年期滿，回顧2008年12月楊出獄時，因媒體採訪，致腳上的藍白夾腳拖鞋遭踩落而回頭撿鞋，不慎觸犯了出獄時「不回頭」、「不撿東西」的忌諱，23年後楊又犯下樂陞案，彷彿冥冥之中注定的巧合。

坊間盛傳，受刑人出獄時有一些禁忌，包括出監時別回頭、別說再見、東西掉了別撿等等。因此不少受刑人在出監前，家屬總是一再叮嚀，避免其不慎觸犯禁忌。

檢方指控，樂陞前董事長許金龍2016年5月16日至31日，在百尺竿頭併購樂陞案消息未公開前，透過楊博智尋找金主與人頭買賣樂陞股票。楊坦承幫許操盤，辯稱是靠著仲介金主抽佣0.05%，每月近10萬。檢方估計，楊經手的股票投資金額高達6億，楊認罪並繳320萬不法所得。北院2日判楊徒刑2年，緩刑5年，但須服勞役240小時，並捐國庫500萬。

但這已是原名楊瑞仁的他，二度犯下金融弊案。1995年8月，楊年僅29歲、擔任國際票券銀行員，竊取偽造國票板橋分公司空白商業本票，並假造電腦成交單再賣給台銀 ，金額100多億，他利用這筆錢炒作高興昌等股票，引發風暴，被喻為「金融大盜」的他，被判刑13年、併科罰金30億。 後來他在獄中還買通管理員遙控炒股，再被判刑2年。

2008年12月10日，楊服刑13年刑滿，步出台北監獄時，在監獄門口兩度下跪 、三磕頭，向遭牽連的同事、長官及案發時跳樓身亡的經理王慶祥家人哭求道歉。楊還向在場媒體發表10分鐘聲明，離去時卻因藍白夾腳拖鞋遭媒體踩落而回頭撿鞋，犯下出獄不回頭、不撿東西的忌諱。

楊出獄時，當時承辦的北檢執行科主任劉承武形容楊「很聰明，也很會應變」並形容楊野心大，很有商業頭腦， 「但他若不用在正途，仍然是很可怕」劉當年的話，一語成讖。

(中時)

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