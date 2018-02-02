受不了！F-35維護費驚人 五角大廈傷腦筋

2018年02月02日 16:31 中時電子報 楊幼蘭

F-35戰機的維護費令人咋舌，快要讓五角大廈負擔不起，而這對美國國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord）來說，真是一大挑戰。

據《防務新聞》（Defense News）1日報導，新上任的蘿德正致力測試F-35的新作業和資料處理流程，其中包括利用大數據分析，以達成維護戰機的目標。

蘿德說，目前五角大廈承擔不起維護費，並正努力改變這點。她並指出，F-35戰機是美國國防部「最重要的」專案。

據《商業內幕》（Business Insider）網與美國航空軍事網Foxtrot Alpha去年6月報導，美國國防部武器測試辦公室5月在最新的評估中指出，從採購、研發，加上數十年的維修費，一架F-35總共的花費將超過1.2兆美元（約36兆台幣）。

F-35戰機共有3個版本，洛馬針對美國各軍種的需求，為空軍開發了F-35A戰機、為海軍陸戰隊研製了F-35B，並為海軍打造了F-35C戰機。蘿德說，這3種版本都很棒，不過也坦承，威脅瞬息萬變，美國軍方想要確保F-35研發工作在2025年以前完成，希望屆時飛機能具備新戰力。

事實上，這幾個星期來，相關人員一直在警告維護F-35的驚人費用。美國空軍採購長提名人羅波（Will Roper）1月18日說，他「深深關切」F-的維護費，並表示一旦確定任命，那將是他率先處理的要務之一。

單是美國空軍就打算採購1,763架F-35A戰機，羅波說，這款戰機第9到第10批次的花費已下降了7.3％。然而，維護費用若不設法控制，美國空軍可能就得面臨選擇，看要是要將現有的F-35升級，還是採購更多F-35戰機。

(中時電子報)