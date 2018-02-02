受不了！F-35維護費驚人 五角大廈傷腦筋

一架美國海軍陸戰隊的F-35B戰機2017年10月22日準備降落黃蜂級（Wasp-class）「埃塞克斯」號（USS Essex，LHD 2）兩棲攻擊艦的畫面。（美國海軍）

友善列印
中時電子報

F-35戰機的維護費令人咋舌，快要讓五角大廈負擔不起，而這對美國國防採購、科技與後勤部次長蘿德（Ellen Lord）來說，真是一大挑戰。

據《防務新聞》（Defense News）1日報導，新上任的蘿德正致力測試F-35的新作業和資料處理流程，其中包括利用大數據分析，以達成維護戰機的目標。

蘿德說，目前五角大廈承擔不起維護費，並正努力改變這點。她並指出，F-35戰機是美國國防部「最重要的」專案。

據《商業內幕》（Business Insider）網與美國航空軍事網Foxtrot Alpha去年6月報導，美國國防部武器測試辦公室5月在最新的評估中指出，從採購、研發，加上數十年的維修費，一架F-35總共的花費將超過1.2兆美元（約36兆台幣）。

F-35戰機共有3個版本，洛馬針對美國各軍種的需求，為空軍開發了F-35A戰機、為海軍陸戰隊研製了F-35B，並為海軍打造了F-35C戰機。蘿德說，這3種版本都很棒，不過也坦承，威脅瞬息萬變，美國軍方想要確保F-35研發工作在2025年以前完成，希望屆時飛機能具備新戰力。

事實上，這幾個星期來，相關人員一直在警告維護F-35的驚人費用。美國空軍採購長提名人羅波（Will Roper）1月18日說，他「深深關切」F-的維護費，並表示一旦確定任命，那將是他率先處理的要務之一。

單是美國空軍就打算採購1,763架F-35A戰機，羅波說，這款戰機第9到第10批次的花費已下降了7.3％。然而，維護費用若不設法控制，美國空軍可能就得面臨選擇，看要是要將現有的F-35升級，還是採購更多F-35戰機。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Pentagon ‘can't afford the sustainment costs‘ on F-35, Lord says

巴菲特女兒受邀剪綵 美新濱海戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。