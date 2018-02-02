增27格車位 台南西門商圈停車問題未解

2018年02月02日 16:43 中時 程炳璋

臺南市中西區司法博物館與西門商圈一直有停車空間短缺問題，2年前廢除附近擁有800個停車位的公11停車場，改建臺南市美術館，更是雪上加霜，臺南市交通局2日開放27席停車格位的永福停車場，被認為是杯水車薪，預計周遭仍有一段停車黑暗期。

常辦活動的西門商圈，就常引起停車民怨，去年百貨業者25天周年慶共吸引180萬人次，業者預估，今年6天的春節假期，人潮可望飆破60萬人次。

西門商圈已有自己的停車問題，周遭近年還開放司法博物館，自開館後，館方從未規畫停車格位，加上附近的臺南市立美術館約半年後開幕，各處將形成連線景點，吸引觀光人潮聚集效應，預估停車需求暴增。

眼見春節將屆，臺南市交通局2日先在永福路與府前路交界，原屬國有財產署空地畫設27席停車格，但只有5年時間，疏解附近停車位不足的燃眉之急。

但有民眾認為公11停車場拆掉800格停車位，現在卻闢建27席的臨時停車格位有如杯水車薪，對實際解決當地停車問題功能不大。應該評估附近未來各景點連線後，可能帶來的觀光人潮，作整體停車空間的長遠計畫。

臺南市交通局停車管理處表示，西門商圈與司法博物館附近寸土寸金，找地畫設停車格時常常受阻， 目前除了路邊停車格外，建議民眾可利用小西門置地廣場地下停車場（約900席汽車位，民營，需收費）、忠義府前停車場（20席汽車位)及永福停車場（27席汽車位）。美術館興建完工後，館內設置地下停車場可提供600餘席汽車位。

(中時)