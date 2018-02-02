情人節遇小年夜 西餐業者玩很大

2018年02月02日 16:45 中時 馮惠宜

拷手銬、再進行餵食秀……為迎接即將到來的情人節，西餐業者推出「我愛你，我餵你--威風情人餐」活動，只要預訂兩人份情人餐，男生於用餐時，以店家提供的玩具手銬「套」住女友雙手，餵她吃一道料理，同時拍照打卡上傳FB，餐價盪到74折。

今年西洋情人節遇上農曆年小年夜，西餐業者唯有嚴陣以待，今年初甫開幕的「Da 823 Cicchetti義大利小料理」迎接開店後的第一個情人節，雖然店內只有20多個位置，仍然推出「我愛你，我餵你--威風情人餐」活動主廚Adam表示，此次所推出的「威」風情人餐有二個意涵，一是指宛如在「威尼斯」享用義式美食般的浪漫，另一個是指勇敢追愛不退縮；而手釦套住女友，就是想牢牢套住女友的心，「我愛你、我餵你」則是進一步承諾：讓女友愛情與麵包兼得。

威風情人餐的內容是以主餐、湯品派送到桌，其餘特色小食、tapas、披薩、甜點則是置於餐檯上，由客人自行取用。四道主餐分別是：阿瑪翠斯義大利麵、漁夫風海鮮義大利麵、紅酒牛肉燉飯、松露蕈菇燉飯，每位客人可任點一道，由主廚現做供應。此次餐期供應的每一道都是很義大利在地風味的傳統料理，平時很難能一次嚐到這麼多道，趁著這次情人節，主廚通通端出來，就是要讓客人一次嚐個夠、吃得開心！

(中時)