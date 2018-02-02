瑪利亞年前圍爐 廖婉如盼結合光復新村

2018年02月02日 16:44 中時 林欣儀

開心迎接農曆春節，瑪利亞霧峰教養家園為讓學員感受年節氣氛，2日舉辦「串起親情網」歲末圍爐活動，台中市長夫人廖婉如也到場參加，有身心障礙學員送上自製蝶谷巴特包，讓她相當感動。廖婉如強調，霧峰教養家園鄰近光復新村，未來希望能結合兩者，提升量能。

瑪利亞霧峰教養家園的學員見到廖婉如參加圍爐活動，開心的以太鼓、舞獅等表演帶動現場氣氛，其中一名學員還送上自製蝶谷巴特包，廖婉如表示，蝶谷巴特包的製作過程需要精細動作，很驚訝學員能做得那麼好，相當感動。

瑪利亞霧峰教養家園園長蔡春足指出，去年推出自立工作坊新產品「蝶谷巴特包」，包括貼圖、轉印或吹乾等製作流程，都是學員分工而成，每天只能製作5個，但因行銷及通路管道等問題，目前知名度不高，希望透過行銷讓外界了解，也幫助學員們自力更生。

廖婉如則表示，前往霧峰教養家園途中經過光復新村，那裡有許多年輕人創作，未來希望促成教養家園與光復新村結合，將年輕人的衝勁、動力融入園內，教養院則給出感動，可幫助兩者提升彼此量能。

瑪利亞霧峰教養家園目前服務120名重度或極重度身心障礙者，其中約有半數無法在春節期間返家與家人團聚，為幫助他們感受年節溫馨，瑪利亞規劃圍爐活動，也邀學員家人參加，提前享受溫馨、熱鬧的「團圓飯」。

(中時)