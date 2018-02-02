觀巴協會新理事長李清泉：目標服務500萬人次

2018年02月02日 16:50 中時 廖德修

台灣觀巴協會昨天進行改選。（圖／台灣觀巴協會提供）

第2屆台灣觀巴協會完成改選後全體人員合影。（圖／台灣觀巴協會提供）

台灣觀巴協會昨天（1日）改選第2屆理監事，華府旅行社總監李清泉經推選，將出任第二屆台灣觀巴協會理事長。李清泉自2011年起即積極推動台灣觀巴的業務，並曾任第1屆台灣觀巴協會副理事長。

獲選台灣觀巴協會新任理事長後李清泉表示，將全力以赴維繫台灣觀巴這塊金字招牌。台灣觀巴為交通部觀光局輔導營運台灣自由行第一品牌，上路已逾15年頭，現有26家業者、103條路線，服務人次突破300萬人次。

「這麼優異的成績除了靠各會員旅行社的努力外，也感謝觀光局的輔導與支持，未來除了鞏固既有日韓大陸歐美與國內旅遊市場外，也積極向東南亞旅客招手，希望能在3年任期內，達成服務500萬人次的目標。」李清泉強調。

李清泉又說，台灣觀巴協會未來將更積極參與國際觀光行銷，帶領業者到海外各地宣傳台灣的好山好水。自由行市場大幅成長，團體遊市場比例下降是未來全世界旅行的趨勢，台灣的趨勢也是如此。外籍旅客來台旅遊的團散比例，由以前的7成團體、3成自由行，到現在的4成團體、6成自由行，國民旅遊的團體比重不到2成；由此可知台灣觀巴作為台灣自由行第一品牌，發展潛力無窮。

★台灣觀巴協會第二屆理監事會名單

理事長：華府旅行社 李清泉

副理事長：宏祥旅行社 郭裕家

副理事長：翔天國際旅行社 陳柏勳

副理事長：創新旅行社 李奇嶽

理事：鄉村旅行社 林山良

理事：喬登旅行社 徐浩源

理事：飛行家旅行社 黃淑霞

理事：金建旅行社 陳志嘉

理事：元帥旅行社 張龍麟

理事：屏東旅行社 楊聖民

理事：健群旅行社 趙晉良

候補理事：東南旅行社 林祐任

候補理事：愛之旅旅行社 洪福利

常務監事：利代旅行社 陳治平

監事：漢星旅行社 吳宗倫

監事：明利旅行社 蘇鈺涵

候補監事：祥麟旅行社 許天償

（理監事名單依姓氏筆畫排序）

(中時)