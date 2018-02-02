新春文創商場走春趣！巨型大富翁、超大扭蛋機玩「復古」

2018年02月02日 16:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

迎狗年！除到年獲大街挑好物！來文創生活商場也能體驗「復古年味」！春節假期將近，還再煩惱如何安排春節計畫嗎？除了北中南各具特色的快閃書店，誠品生活也把大型復古童玩遊樂場、古早味雜貨店搬進店內，讓全家大小回味體驗童年樂趣！像是巨型大富翁、立體木製彈珠台、跳格子等，即日起在信義、敦南、松菸、西門、板橋等多家店點展出，歡迎親子歡樂互動，更是新年走春打卡夯點。

如觀光客最愛的西門町，今年誠品武昌店更推出可以扭出鑽戒的巨型扭蛋機，2/15起至2/20，誠品生活武昌店、西門店單筆消費滿888元，即可獲得轉扭蛋乙次。此外，超人氣櫻桃小丸子將於2/11下午2點快閃西門店跟大家拜新年，2/1起限定店消費就送超萌小丸子春聯！大年初一至初五還有小丸子新年福袋999元限量推出！

3月6日前，誠品生活信義店、松菸店、敦南店、台南文化中心店、高雄大遠百店展出立體木製彈珠台。（誠品提供）

除了大型童玩，還有必逛的熱鬧年貨大街！2/28前誠品書店信義店三樓開設「人情雜貨店」，精選百款台灣在地美味零嘴，還有幽默詼諧的《鄉民曆》，以早期民國畫報的復古風，拆解各種偏方、解答生活疑難雜症，似假還真趣味十足；可愛的MIIN台灣好物筊杯造型磁鐵，讓書桌和牆面也能充滿年節味。除夕守歲親友聚會，推薦選用台灣小吃撲克牌，精選52項台灣道地小吃，讓您一手掌握王牌首選、湯濃味鮮、隨手小吃、清涼退火4款好牌。

誠品書店信義店3樓「人情雜貨店」精挑台灣在地美味零嘴與古早童玩。（誠品提供）

3/31前，誠品生活台南文化中心店還有「旺旺來福好貨商店」，精選天然健康「吳萬春蜜餞」、高雄五甲不黏牙的「志明花生糖」等在地古早味零嘴；2/3至2/20，松菸店期間限定年貨大街精選十多個創意伴手禮品牌，像是誠品生活文創平台expo推薦大稻程超過一甲子的「大春煉皂」將米、茶、中藥等原料入皂，創新獨特；可體驗手寫春聯的「佳墨」等年味十足的「創藝」伴手禮！

誠品生活台南文化中心店｜旺旺來福好貨商店｜精選9家在地古早味零嘴與創意設計禮品。（誠品提供）

忙著過年，別忘了西洋情人節也快到了！誠品生活華人設計師平台AXES推薦NIZA HUANG JEWELLERY前衛輪廓的設計手環，金銀對環隨意搭配皆有型；信義店CNFlower x O! Balloon聯名推出情人節玫瑰氣球花禮增添浪漫氛圍。

西門店、台南文化中心店SWATCH推出情人節訂製款，邀你為另外一半設計專屬手錶；敦南、松菸店的賽先生科學工廠推薦感溫變色杯，加入熱水後杯子外圍的「I will tell you」逐漸變成「I LOVE YOU」的甜蜜情話，是告白成功的秘密武器！此外，即日起至2/14，於西門、武昌店當日單筆消費滿1,000元，即可求取「愛情靈籤」乙次，每款詩籤皆有專屬你的情歌詩詞，還有機會抽中各式好禮。

想更進一步打動對方的心嗎？誠品生活推出獨一無二的手作情人禮！台南南紡店「敲敲金工」推出情人節手作金工課程，攜手愛人製作一朵象徵永恆的金屬法式小玫瑰，浪漫愛意永不凋謝；松菸店「聽見幸福」推出情人小書音樂盒，挑選屬於兩人的音樂，並刻上屬於兩人的摩斯「蜜」碼，牢牢套住他/她的心。

(中時電子報)