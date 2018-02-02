店員妹拿三星被地方大媽羞辱「我兒子是iX啦」

地方大媽炫耀兒子拿iPhone X多有面子！(示意圖/本報系資料 黃慧雯攝)

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中時電子報

手機大廠紛紛推陳出新，搶購智慧型手機商機，也由於各個品牌的特色、機形的不同而各有愛好者。日前就有一位炫富媽媽看不起超商打工妹拿的三星手機，還嗆聲「薪水這麼高還拿什麼破爛手機，我兒子拿iPhone X多有面子啊」。讓超商打工妹氣到差點飆髒話。

這名女網友在《抱怨公社》發文，因為在超商上大夜班，一到早上就非常忙碌，趕著幫客人結帳。就有一位帶著小孩的媽媽詢問原PO「這兩瓶1毫升各多少錢？」忙碌的原po拿出計算機給她時，反被嗆「現在店員數學那麼差嗎？」就這樣霸在櫃檯不肯離開。

原po心理不以為意，反正這位媽媽與他的10歲兒子，並沒有妨礙到他人，就隨他們去。但當原po拿出三星手機拍下今日已完成的工作給上司時，這媽媽突然叫兒子拿出IphoneX、插了一句「妹妹～妳大夜薪水這麼高，怎麼還拿著三星破爛手機？我兒子拿iPhone X多有面子啊！」莫名其妙的言論，終於讓PO忍無可忍，上網PO文大罵「這名媽媽到底是乾你什麼事，怎麼會這麼無腦。」

對此，網友們對這個不停秀下線的媽媽，罵聲四起，「拿三星又怎樣！你兒子拿iPhone X還計較1毫升多少錢？是靠面子吃飯的吧？」、「iPhone這麼厲害，叫Siri算數給妳看不會嗎」、「這樣教育小孩真是很棒！扭曲到爆炸的價值觀….」、「問題是...他兒子又不是自己賺錢買iPhone X…」。

(中時電子報)

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