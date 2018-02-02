草屯御史社區獲「反性別暴力行動方案」全國冠軍

2018年02月02日 16:59 中時 楊樹煌

▲南投縣長林明溱（右）由議員李洲忠（左）陪同前往草御史社區頒贈3萬元獎勵金給社區理事長李麗華（中），肯定社區營造無暴力友善生活環境。（楊樹煌攝）

全國反性別暴力行動方案社區競賽，草屯鎮御史社區榮獲冠軍，南投縣長林明溱今2日到社區活動中心貼紅榜祝賀，並頒發3萬元活動補助獎勵金，肯定社區發揮創意，將地方歌仔戲融入反家暴宣傳，營造無暴力的友善生活環境。

林縣長表示，御史社區與居民長期共同合作，讓社區更祥和、家庭更和樂，該社區積極投入落實防治性別暴力，將傳統歌仔戲融入反性別暴力宣傳，不僅創意獲得肯定，在推廣力、執行力、網路人氣更獲得最高分，值得嘉獎與肯定。

草屯御史社區發展協會理事長李麗華表示，社區從去年5月份就積極投入由財團法人台北市婦女救援社福基金會主辦的全國友善路人甲生活提案反性別暴力行動方案比賽，歷經2個階段評選，獲得全國社區組冠軍，並獲主辦單位頒發5萬元獎金及獎狀。

御史社區居民聞獲縣長要來，每人都歡欣鼓舞的在門口迎接，議員李洲忠也到場恭賀，林縣長在參觀社區「阿嬤ㄟ灶腳」時也跟著阿嬤體驗做粿；並期勉社區持續推動暴力防治行動方案，縣長也允諾將協助改善社區活動中心的基礎設施，讓居民有更完善的活動空間。

(中時)