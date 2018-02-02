野柳漁港火燒船！新北市府送暖助漁民渡困境

2018年02月02日 16:52 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

快到新年了！野柳漁港卻傳出火燒船憾事！萬里區野柳漁港1月29日凌晨發生漁船起火案件， 50噸自強11號及245噸嘉星168號兩艘漁船燒毀，新北市政府副市長侯友宜今(2月2日)到場關心漁民狀況，致贈兩位受災船主慰問金各1萬元及救助金各15萬元，並請市府團隊持續提供各項協助，另感謝第一時間到場處理的警消及海巡同仁辛苦。

新北市副市長侯友宜慰問受災漁民。（新北市漁業處提供）

1月29日凌晨12時許，野柳漁港西岸發生自強11號漁船失火，並波及嘉星168號及新裕發111號漁船。新北市政府警察局、萬里消防分隊及海巡署現場人員第一時間至現場救火及戒護安全，火勢於凌晨5時許撲滅，惟自強11及嘉星168號漁船皆已燒至全毀，雖已投保漁船保險，但後續船體清除及理賠事宜都是大問題。

新北市政府、海巡及萬里區漁會人員架設攔油索，避免漁船油汙外洩。（新北市漁業處提供）

新北副市長侯友宜今率農業局、漁業處及萬里區公所，協同萬里區漁會到場關心漁民狀況，同時致贈慰問金各1萬元，及救助金各15萬元，以解漁民燃眉之急，並將提供相關協助及申請理賠事宜，另感謝警消及海巡同仁的辛苦，共同維護漁民人身安全。

新北市政府表示，為避免影響其他漁船作業安全，1月29日當日已立即派員至現場協助及了解漁民需求，協調周邊漁船移泊以保障港區作業安全，並請環保局、海巡及漁會人員協助架設攔油索及提供吸油棉，避免漁船油汙外洩。

新北市副市長侯友宜視察受災漁船。（新北市漁業處提供）

另漁港周邊及漁船皆已配置滅火器，市府每年皆會在各區漁會辦理漁船消防安全講習，呼籲漁船主攜船員就近參加，提升消防安全觀念及緊急應變能力，並鼓勵漁船主向市府申請漁船保險補助，防患未然，保障自己的生命及財產安全。

(中時電子報)