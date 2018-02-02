綠委趙天麟盼獲黨內初選後與陳菊合作

2018年02月02日 17:06 中時 林雅惠

綠委趙天麟出席東高雄九區觀光、休閒業者座談會中，端出牛肉政見。（林雅惠攝）

高市議員伊斯坦大．貝雅夫．正福及觀光休閒業者公開力挺趙天麟，高喊「當選」。（林雅惠攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數一個月，登記參選民進黨高市長初選的綠委趙天麟2日出席東高雄九區觀光、休閒業者及地方領袖座談會中，端出牛肉政見，期盼初選後與市長陳菊合作，讓市民對民進黨政績有感外，也讓市民獲得了四加一年的市長。

綠委趙天麟、陳其邁、管碧玲及林岱樺各自努力爭取民進黨高雄市長提名；東高雄九區首重觀光產業，趙天麟競選團隊2日上午邀請東高雄九區觀光產業聯盟、全國民宿協會及地方意見領袖等在美濃美綠生態園區舉辦座談會，趙天麟當場端出牛肉政見，強調要讓旗美九區成為全世界觀光客探訪的天堂，在其市長任內首屆一定讓南橫公路通車，更要將九區農產品打造成為高雄市主要伴手禮。

首位高雄市議員無黨籍的原住民議員伊斯坦大．貝雅夫．正福到場公開力挺趙天麟；伊斯坦大表示，政府不斷稱要建設旗美九區為後花園，但只說不做，趙天麟對旗美九區提出很好的交通、產業與文化規畫，尤其南橫公路通車對高雄後花園產業非常重要。另外，高雄市將有20多萬的平埔族要正名為新的原住民，趙天麟也支持，他曾當過市議員，從基層民代出身，不會官僚，所以趙天麟代表年輕世代，是唯一可以讓高雄新世代年輕人看見新希望的市長人選。

趙天麟說，近日他的民調急起直追拿下22.63%，民調大幅提升，他相信在最後剩下幾個百分點內可以超車逆轉，未來擔任市長，將用藝文新經濟在東九區建立一個世界級藝術祭。

趙天麟也對市長陳菊這幾年來為黨打下基礎創造光榮感到與有榮焉，他並強調，自己是對花媽以粉絲的角度來看待這位偶像，劉世芳退選後，花媽也多次公開說她祝福每一位參選人，這樣的高度令他欽佩，希望選前花媽都能夠保持中立，他就完全接受也願意維護她的高度。

趙天麟強調，選舉最後一個月，他會繼續進行像這樣的請益之旅，不斷將他的政見到各地方宣傳，初選之前他會自己努力，但若他有機會代表民進黨參選市長，希望初選後能夠與陳菊市長團隊有許多合作，將他的政見想法融入其中，不一定要等到12月25日就職時才開始執行，讓市民感受到的不僅是無縫接軌，甚至得到了一個四加一年的市長。

(中時)