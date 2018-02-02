HBL》東泰「恨山高」 高丁國柱：努力等待好事發生

松山林正鎮守禁區賞火鍋，東泰苦戰。(林宋以情)

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中時電子報
／台北報導
林正(前)32分、22籃板。(林宋以情攝)

搭上HBL男甲8強末班車，東泰高中連兩年挺進最後8強，擊敗高苑開胡後，近兩場讓「雙山」泰山、松山嚇出一身冷汗，明要再抗另一山「東山」，東泰教頭高丁國柱要球員「抬頭挺胸」，努力等待機會。

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力拼隊史首張4強門票，東泰30日5分差擊敗上屆第4高苑開胡，隨後碰上泰山、松山都不是沒有贏球機會，但卻敗在「恨天高」。

先是被泰山202公分「混血王子」譚傑龍轟下生涯新高35分逆轉戰局，2日再尬松山，204公分林正以32分、22籃板驚人數據肆虐禁區，儘管落敗，高丁國柱給子弟兵肯定。

「球員非出自名校，高不夠高，快不夠快。」高丁國柱說，「第3度跟松山交手，防守都有到位，他們今天打得可以抬頭挺胸，唯獨就是差在籃板球。」

高丁國柱表示，賽前原本就要抓松山這場，下半場原本要讓吳宗憲「面對面」專盯林正，只可惜效果不彰。

碰上204公分的林正，東泰禁區扛霸子188公分「憲哥」苦喊沒轍，「我都已經卡位，還是被他從後面摘籃板。他的策應、投籃都進步。」

持有1勝的東泰，明對東山乃後天對南湖若都拿下，仍有一絲晉級機會，高丁國柱說，「還是有機會，我們認真努力、等待機會，希望會有好事發生。」

(中時電子報)

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