黨產會不當認定婦聯會 民團批迫害人權

2018年02月02日 17:23 中時 鄭舲

婦聯會決議不簽行政契約，黨產會隔天迅速召開臨時委員會議，認定婦聯會為國民黨附隨組織。「中華人權協會」認為，黨產會在婦聯會一否決簽署行政契約後立刻召開臨時委員會，討論一小時就決定婦聯會為國民黨附隨組織，省略行政程序法調查及聽證程序，顯然將「協商過程」視為「偵查過程」，早已完成有罪認定。且不分財產種類與來源統統計入，完全漠視行政上講究「比例原則」及「衡平原則」，漠視法律正當程序。

協會指出，黨產會誤解「民主多數決議」，跳過「法官保留原則」即法官有權審查證據原則，欲以簡單多數決議便剝奪其他人財產。且黨產會強調「處分書送達4個月內婦聯會有義務申報財產，否則按次處罰100萬元，若推定不當取得財產將收歸國有。」只因婦聯會無法交代勞軍捐流向，竟然要婦聯會申報70年來的財產，70年的人事已非如何要這一代的人承受？被懷疑者連「緘默權」也沒有，這是極權國家的白色恐怖。

協會表示，黨產會一方面否定訓政時期的「黨國一體」，一方面又否定了憲政時期的「以黨治國」，將婦聯會人事只要曾經國民黨決議便成認定為其附隨組織重要證據。但這就是民主憲政「政黨政治」的一般現象，執政黨為求負責都以國家領導人兼任黨主席，使國家政務實施前，都能先經黨內討論、凝聚黨內共識，所以「以黨治國」中外皆然，連民進黨也是如此，怎麼只因國民黨婦女工作會指導長由蔣宋美齡擔任，及國民黨有其記錄便是附隨組織？

協會也批評，黨產會欲將勞軍捐收歸國有，但若當年有違反意願，應逐一檢視歸還當事人及其繼承人或公益信託，怎是收歸國有？把人民財產收歸國有是暴力方式的極權思想。同時，黨產會竟稱「婦聯會之主要幹部多為婦指會及婦工會之重要幹部，或其夫婿為國民黨籍政界人士，足資證明國民黨曾實質控制婦聯會之人事」，完全否定「婦女權益」，視女性為男人附屬之沙文主義，漠視女性也有獨立參加社團權利。

(中時)