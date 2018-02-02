上節目右批柯P左斥發言人 陳景峻急滅火

台北市副市長陳景峻。(中央社)

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台北市副市長陳景峻2日出席台北燈節小提燈亮相記者會，立刻馬不停蹄接受廣播專訪，談燈節籌備進度。未料，他在節目中先是批評市長柯文哲私下見廠商，還答應幫忙募款，完全違反行政體制；接著又說，媒體報導燈節幕後被11樓（市長室樓層）「封殺」一事，應該是誤會，但市府發言人劉奕霆在事件處理過程中沒有完整說明，的確應該檢討改進，炮火相當兇猛。

對此，人在歐洲參訪的劉奕霆回應，對於陳副市長的指導與意見將深自檢討，在新聞回應上亦會盡己職責，未來對於未加詳實、求證之新聞亦會儘速對外詳細說明與回應。柯文哲則預計於稍晚才會接受媒體時事堵訪，還未對此議題回應。

不過，雖然陳景峻在中午節目時炮火全開，剛剛他卻透過辦公室發布聲明「滅火」。陳景峻澄清，市府內部並無不合，只有檢討改進，但專訪所提部分，的確向市長反映過意見，自己一向勇於任事，該直言的就不避諱直諫。

至於發言人方面，陳景峻強調，.先前媒體對柯市長不利的輿論未能適當處理或即時澄清，應檢討改進，尤其秘書處媒體事務組也是他督導的單位，自然有責任一起努力精進。最後他說，身為柯文哲的副手，當然力挺柯市長，「一貫主張只有民進黨與柯文哲合作，才能打贏2018選戰。」

(中時)

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