來台日本人：這裡住宅像貧民窟 鄉民大讚中肯

2018年02月02日 17:11 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日前在知名論壇PTT上看到有一名網友，他標題就寫著「來台日本人：台灣人的住宅看你來好髒好噁」，這篇文章引發眾多鄉民熱議，原PO表示他聽了心裡有點不是滋味，因此他才會PO文來問問各位鄉民的想法，不過鄉民們不但覺得這位日本人說話很中肯，還批原PO「事實被講還要辯？」

這名網友表示自己的公司，前幾日有位來台灣短期出差的日本人，這位日本人是第一次來台灣，因此原PO就想問問他「覺得台灣怎麼樣」，不料這名日本人卻回答他「台灣人的住宅很多外觀看起來好髒(very dirty)，好噁心(disgusting)，看起來很窮像貧民窟(looks poor and like slum)」，原PO表示自己聽到外國人這樣說自己生長的地方，心裡總是不太舒服，因此他也詢問鄉民們，下次聽到這類的話，該怎麼幫台灣說話呢？

不過底下的網友卻是認為這位日本人說話「十分中肯」，「一堆違建加蓋，你敢說不是？」、「事實阿」、「也太直接了，這種日本朋友可以交」、「事實，實話總是傷人」、「雙北啦沒救了」、「台灣的美學」、「一開始就醜的建築物，不都更，再怎樣粉刷還是醜」、「有說錯嗎」、「推日本人說話中肯」、「中肯阿，只是鄉民不肯面對」。

(中時電子報)