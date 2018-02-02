台灣運彩盃》卓君澤挺女足 嘆沒遺傳到母親國腳基因

卓君澤（右）擔任台灣運彩盃主持人，還po出與國腳媽媽黃映雪穿球衣的珍貴合照，呼籲球迷到現場力挺女足。（臉書翻攝）

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中時電子報
／台北報導

曾被日本媒體喻為「超美人」的體育主播卓君澤，4日將擔任「台灣運彩盃國際慈善女足邀請賽」主持人。其實卓君澤的媽媽是人稱「王牌掃把腳」的第一代木蘭女足隊長黃映雪，但他感嘆沒遺傳到踢球基因，只能用其他方式「挺」女足。

「媽媽踢球的時候我還沒出生，只能看她收集的剪報，」卓君澤說：「我對我媽的倒掛金鉤很是崇拜，可惜她年紀大了，不然我就逼她做一次我拍下來！」

卓君澤媽媽黃映雪年輕時是木蘭女足的當家掃把腳，霸氣十足。（翻攝自卓君澤提供剪報）

卓君澤秀出黃映雪跳到空中、宛如「少林足球」的剪報照片，果然霸氣十足。她笑說，小時候會想跟媽媽一樣踢足球，「但幼稚園參加過一次比賽後才發現，自己沒有踢球天份，只有遺傳到運動員的『食量』…」

不過對於母親的「掃把腳」，卓君澤倒是有親身體驗，她開玩笑說：「我老母只有用『黃金右腳』伺候不聽話或考不好的我，而且她會選擇在密閉空間，比方說電梯，還帶假動作，想躲都躲不掉，簡直是童年陰影。」

作為木蘭名將之後，卓君澤這次擔任台灣菁英隊vs.仙台七夕隊慈善邀請賽的主持人，她覺得格外有意義，「這賽事很新鮮，很難得有女足交流賽在台灣舉辦，而且有台灣運彩大力支持，是非常難得的！除了賽事本身，還有開場、中場表演，有點像職棒的感覺，或許是未來女足職業化可以參考的範本。」

(中時電子報)

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