檢察官開罵「你腦袋不清楚」 法官火大下令當庭逮捕檢察官

2018年02月02日 17:17 中時 謝瓊雲

法官、檢察官見解不同引發激辯，法官竟爆氣要法警將檢察官逮捕！後來院方檢方緊急介入調停，女檢被檢方帶離現場，暫時平息法庭僵持氣氛，但已引發彰化司法界、警界一陣譁然，議論紛紛。

彰化地方法院院長蔡名曜表示，院檢雙方對羈押與否看法不同是常見的事，如果法官諭知交保，檢察官不服氣可以依程序向高分院抗告，但不應罵人。

彰化地檢署莊姓女檢察官偵辦一件妨害性自主案，2日上午以犯嫌涉嫌重大且有逃亡串證之虞向彰化地院聲請羈押禁見，陳姓男法官召開羈押庭時，莊檢蒞庭論告，雙方見解不同產生激烈爭辯，疑似莊女「你腦袋不清楚」、「你把我上銬啊…」讓陳姓男法官疑似爆氣，竟當庭宣布逮捕女檢。

由於彰化地院法警從未遇過在開庭時，不是押解被告犯嫌、而是要逮捕檢察官的情形，一時不知所措，也不敢動手，趕緊通報行政庭長到場，彰檢襄閱主任檢察官林漢強聞訊也火速趕赴地院了解狀況。

據悉，彰檢向院方聲請羈押嫌犯，主辦的莊姓女檢察官蒞庭，陳姓法官裁定不押，莊檢當庭罵「你腦袋不清楚」，法官諭知當庭逮捕，法警不敢、請來行政庭長，襄閱林漢強趕到法庭上，請法官不要逮捕檢察官，遭法官拒絕，還驚動地院院長蔡名曜三度現身調停，最後陳法官才諭知嫌犯請回，女檢則被彰檢的襄閱跟公訴主任帶走，但莊檢疑似也餘怒未消，邊走邊反嗆「你把我上銬啊！」

林漢強表示，莊姓女檢察官係偵辦兒少保護案件，聲押犯嫌後於2日上午蒞庭執行職務，在法官諭知交保後，檢察官及法官雙方就應否羈押理由產生歧見，在爭論過程中，陳姓法官認為莊檢之情緒性用語過當，已經涉及「侮辱公署罪嫌」，最後經院方法警通報，院檢雙方代表經協談相關程序後，法官並未下令執行逮捕程序。

(中時)