女毒蟲挺8月肚飛車逃 街頭演出「頭文字D」

2018年02月02日 17:15 中時 王文吉

警方在駕駛座下方搜出安非他命及電子秤。（王文吉翻攝）

岳姓孕婦持有毒品，總重6公克的安非他命，分裝為8小袋。（王文吉翻攝）

岳姓孕婦持有8包分裝好的安非他命，懷疑她涉嫌販毒。（王文吉翻攝）

豐原區岳姓孕婦日前開車外出，因車上藏有毒品，拒絕警方盤查，竟飛車逃逸，一路超車、逆向、闖紅燈，躲避警方追捕，最後開進死巷被逮，員警從她車上搜出8包總重6公克的安非他命，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，43歲岳姓女子有毒品、竊盜、詐欺前科，將在3月臨盆，上月30日下午2時許，她駕駛租賃小客車，在豐原區成功路旁紅線違停，因車上藏有毒品，看見巡邏警員靠近，突然加速駛離，警員察覺有異，一路尾隨，在圓環西路與豐社路口將她攔下。

不料，岳女假裝配合靠邊，隨即急踩油門加速逃逸，警方也立即鳴笛追捕。岳女以時速100公里狂飆，沿路逆向超車、闖紅燈，警方與一名熱心的林姓騎士沿路追了4公里，最後在神岡區國豐路盡頭，她因無路可逃才乖乖救逮。

警方從岳女車上搜出8包共6公克的安非他命及電子秤。豐原派出所副所長施少迪表示，女嫌僅坦承「毒品是被捕前在成功路，以8千元向綽號阿國男子買的，供自己吸食用，沒有販賣」，根據毒品分裝數量及持有電子秤，將追查她是否涉嫌販毒及毒品來源。

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(中時)