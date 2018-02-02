總幹事私吞逾400萬元 保全公司：一切走司法程序！

2018年02月02日 17:21 中時 葉書宏

楊姓總幹事涉嫌盜用公款。（葉書宏翻攝）

聯安保全派駐新北市中和區「尊爵富邑」社區楊姓總幹事去年8月到職，任職期間涉嫌盜用社區公款逾400萬元，社區在半個月前遭廠商追繳款項，才驚覺遭盜用，事發後，楊某遭公司解職、音訊全無，社區一度面臨斷水、斷電，保全公司卻以「一切走司法程序！」回應，百餘戶住戶無奈不知這個年該怎麼過。

「尊爵富邑」管委會賴姓主委表示，第一次與聯安保全合作，合約為去年5月至今年5月，楊總幹事在去年到職，期間他向管委會申請機電費、電梯維修費、保全費用，另外向住戶收取的管理費，通通被他私吞，初步估算遭盜用逾400萬元，公用存摺內僅剩下8000餘元。

賴姓主委表示，社區是眷村改建，多以年長者居多，她們自力救濟搜尋楊某相關資料後，才發現他是詐欺慣犯，多次改名，住戶們認為，保全公司沒有善盡好把關責任，竟然任用有詐欺前科的嫌犯擔任總幹事，害社區住戶蒙受損失。保全公司告知「一切走司法程序！」更讓住戶們不能接受。

賴姓主委表示，主委、監事、財務的印章都由住戶保管，楊某利用各項請款事由，向3人請款，請款之後卻又中飽私囊，楊某甚至私吞每月要支付回公司的保全費用，聯安應該及早發現才對。

據悉，「尊爵富邑」社區為眷村改建，目前共有162戶，尚有幾戶空屋，社區民眾以中高齡居多。

對此，聯安保全不願意接受訪問，僅透過新聞稿表示，固然在人員選任尚有識人不清之處，然而依契約第8條社區管委會有監督之責，更何況社區管委會每個月在財報資料之審核各權責委員均簽屬認證。

聯安保全表示，公司當全力協助社區處理，已進入司法調查程序，基於偵查不公開之原則，不便做任何評論，責任歸仍有待司法機關判斷。

(中時)