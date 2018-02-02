林志玲PO文駁安胎說 回台靜養Cut掉這些活動

林志玲鄭重駁斥安胎或不配合宣傳之說。（中時資料照）

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林志玲演出電影《西遊記女兒國》近日將在兩岸三地上映，卻缺席所有宣傳，被傳是因為被排為配角，所以不願配合，又有一說是為安胎休養，她透過經紀人解釋：「姐姐因為感冒引起免疫系統失調，目前每天都需要打抗生素，醫生說一定要好好靜養才會復原避免其他病變，所以2月的工作必須全部取消！謝謝大家關心，天氣冷大家多注意保暖！」原有錄音、攝影和活動，全部臨時喊停，人已回台灣靜養中。

「姐姐為此也感到非常抱歉，不然以姐姐敬業的個性是不會輕易取消工作的！」林志玲工作室也強調希望大家停止猜測各種理由，「諸多錯誤訊息在網路上流傳，不管是因為懷孕需要安胎甚至因為不是女主角而無心參與宣傳之類的錯誤傳聞，我們在此鄭重聲明全部都是子虛烏有的不實報導！」

該片今日發布「全國女生狂歡」海報，將女兒國的佳麗三千展現在世人面前，這也是部全球女演員最多的電影，堪稱影史之最。而女王-趙麗穎作為一國之首，傾城傾國的外表下流露出觸不可及的威嚴；國師-梁詠琪剛硬的造型充滿著神秘氣息。

導演鄭保瑞表示：「影片延續前作《三打白骨精》風格，而此片的美術設計是近年華語電影中最好的一部，在化妝方面盡量保持原汁原味的自然美感，服飾則是加入民族元素。取景更是首次遍及大陸與台灣，台南四草、台北野柳、台中桃山、高雄深山秘境等，台灣美景更讓女兒國增色不少。」希望電影上映後能帶起另一波女兒國觀光潮。該片14日上映。

(中時)

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