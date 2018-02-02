宋兆文：蔡政府要趕快去申請金氏紀錄！

宋兆文酸說，蔡政府要趕緊去申請金氏紀錄！（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報

外頭低溫寒風加上冷雨，國防資深諮詢委員宋兆文直酸說，恭喜民進黨，賀喜民進黨！退伍軍人在街頭抗議，已進入第347天了，創下全世界最高記錄，蔡政府要趕緊去申請金氏紀錄啊，這樣光彩的事，一定要讓全世界歌功頌德。

宋兆文指出，全世界都善待退伍軍人，唯有民進黨侮辱迫害退伍軍人，實在偉大到不行！退伍軍人保護國家，犧牲家庭的團聚，失責於子女的教養，犧牲個人的休閒，數十年的辛勞換來的退休俸，遠遠比不上民進黨狗官與肥貓，每月坐領數十萬的高薪，只是維持溫飽而已。

宋兆文直言，蠢民進黨不要以為，可用時間耗去退伍軍人的鬥志，那就大錯特錯，軍人有不怕死的本質，絕對會跟蔡政府周旋到底，不達目的，絕不罷休！各軍官學校的各期班隊，已達成一致共識，輪值的班隊，連生病的同學都搶著要輪值。

蔡總統公開承認中共有犯台的可能，真打起來，日本自己兵力不足，抽不出兵力，媚日有個屁用！美國完成援台準備至少要3個月，台灣撐不了那麼長的時間。

宋兆文強調，兩岸真打起來，就只有國軍日以繼夜的浴血奮戰，而225萬的後備軍人，是整個戰局最重要的支撐，後備軍人的各級幹部，絕大部分都是退伍軍人，退伍軍人在民進黨長期侮辱、積極迫害下，請問這些後備幹部，會去報到嗎？就算報到，會去領導後備軍人拚命嗎？會放下武器嗎？共軍犯台，必然海空封鎖，民進黨一個都跑不了，民進黨雖蠢且無能無恥，但是心裡應該有答案了！

(中時電子報)

文章來源：宋兆文臉書

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