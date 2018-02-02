新航將開啟墨爾本-威靈頓之間的航班服務 並提供每日航班前往返新加坡與坎培拉

2018年02月02日 17:33 工商 張佩芬

新加坡航空宣布，將開啟新加坡經墨爾本往返紐西蘭首府威靈頓的全新航班服務。此一全新航班的推出，是新航對於目前的新加坡-坎培拉-威靈頓航線進行重組的一部分，將停止提供往返坎培拉與威靈頓之間的航班服務，而新加坡往返坎培拉的班次將由目前的每週四班，增加至每日一班。此一班表的更改，將提供臺灣旅客於新加坡樟宜機場轉機往返雪梨更便利的航班銜接。

全新的新加坡-墨爾本-威靈頓航班服務將從2018年5月3日起，以SQ247的航班代號每週提供四個航班。回程的威靈頓-墨爾本-新加坡的航班代號則為SQ248。新航將以配置38個商務艙與228個經濟艙座位，總計266個座位的波音777-200客機執飛。

同樣自2018年5月1日起，新航也將開啟由新加坡出發經雪梨往返坎培拉的全新航班服務，去程的新加坡-雪梨-坎培拉的航班代號為SQ288，回程的坎培拉-新加坡的航班代號則為SQ288。

新航將以配置264個座位的波音777-300ER客機，執飛新加坡經雪梨往返坎培拉的航班服務，其中包括4個頭等艙、48個商務艙、28個優選經濟艙與184個經濟艙座位。

新航於2016年9月首度開啟新加坡往返坎培拉與威靈頓的航班服務，也是全球第一家營運定期國際航班往返澳洲首都坎培拉的航空公司。

新航市場規劃資深副總裁陳凱平表示：「自2016年開啟新服務以來，我們看到不管是往返坎培拉或威靈頓的國際航空旅遊都出現成長。這些新的飛航路線將讓我們得以針對坎培拉與威靈頓提供更優質的服務，同時增加往返坎培拉的航班頻次。」

除了坎培拉、墨爾本、雪梨與威靈頓，新航在西南太平洋的航點還包含阿得雷德、奧克蘭、布里斯本、基督城與伯斯。

上述新航班服務在報請主管機關核准後實施，機票也將透過各種銷售管道逐步開賣。

(工商)