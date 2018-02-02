波音「電動飛機」不遠了？原油價高、改投資電池公司

2018年02月02日 17:40 中時電子報 何宜玲

最近國際原油價格來到近3年的新高點，讓美國民航機製造大廠波音(Boeing)開始投資研究電池技術的公司，這家位於加州的電池創業公司Cuberg主要是研發航空領域的高密度鋰電池，最新消息指出波音旗下的Boeing HorizonX Ventures正式投資該家公司的股權。

根據財經媒體《CNBC》報導，這家電池公司Cuberg的負責人Richard Wang專攻材料科學並取得博士學位，曾經在特斯拉(Tesla)參與過電池研究。他在採訪過程中表示，以目前現有技術下，電池組件還是太重，無法符合現在主流的商用飛機所需要的尺寸，因此整個電池技術市場需要飛躍性的突破，才可能有製作出客機適用的電池。

儘管電池的成本相對較低，但是與燃油相比，目前的電池顯然無法提供大型客機所需要的動力。因此目前市面上，只出現一些體積較小、飛行距離短的電動飛機，一來因為要提高電池密度、性能和安全性的話，需要更高的電池技術，二來要解決這些問題，仍必須注意是否會給飛機帶來更多的負擔和風險。

波音副總裁Steve Nordlund表示，Cuberg擁有目前市面上能量密度最高的電池技術，它可以利用獨特的化學反應原理證明，未來電力運輸系統出現安全穩定的解決方案了。

波音正式投資該家電池公司也顯示出未來飛機競爭將會邁向電動化一途，尤其是他與頭號對手空中巴士(Airbus)之間的競爭方向，將會徹底改變整個航空製造業。

(中時電子報)