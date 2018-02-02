為何宣布參選台北市長？呂秀蓮親口說原因

2018年02月02日 17:37 中時電子報 王家禕

前副總統呂秀蓮昨（1）日鬆口，宣布參選台北市長，為台北市長選情投下一顆震撼彈。今（2）日，呂秀蓮特地拍攝影片，說明為何參選台北市長。除了批評現任台北市長柯文哲放縱台北市內的抗爭，也自述自己也經準備多時，所以，「我要出征」。

呂秀蓮坦承說，自己已經審慎思考好幾個月。其實遠在姚文智宣布之前，已經有透過正式管道，向蔡主席報告；兩個多月下來，蔡英文沒有回應。但她能理解蔡英文有很多是要先處理，所以一直耐心、安靜，等待有機會直接跟主席交換意見。所以沒有對外張揚。既然消息已然走漏，她坦然承認。

呂秀蓮說，從四年前（2014年），她就非常認真研究台北市的問題，特別是少有人注意到的「台北安全嗎」。例如：熱島效應、地質結構等，都是主政者要小心的地方。但可能選舉的人，很少這樣用心。另外，還有「向貧窮說再見」，再富裕的人士都有社會邊緣人，她通通都注意到了。

不過，呂秀蓮說，後來因為蔡英文要選總統，需要拉攏各界，所以強硬要求民進黨不能參選台北市長，要支持柯文哲。她立即停止所有活動，二話不吭。這次她提早讓蔡總統知道，忍氣吞聲兩個半月。因為她能體諒總統很忙。若不是前天消息走漏，會一直審慎準備。

但是，這些年下來，呂秀蓮語重心長地表示，台北市民不覺得付了學費給一個外科醫生，從完全不懂政治，開始學習做市長到今天，這學費有沒有很昂貴？每個人心裡有答案。原本競選的政見到底兌現了幾項？此外，大家一樣痛心的就是，台北市民共同期待的大巨蛋，在短短一、兩年變成大臭蛋，至今沒辦法解決，甚至留下更多的難題。

呂秀蓮也點出，透過電視大家都有感覺，為何任何議題的抗爭，老是有相同面孔的人在滋事？這些人大都在台北，而台北是首都，任何小事都會變成大事。如果一群人有特別動機，要讓執政黨難堪，讓社會動盪，從台北帶動其他縣市，這不是不能處理的。台北市長對台北市的抗爭當然有治理的權利，然而，那麼多的抗爭，柯市長不但沒有處理，甚至是放縱的情況，才帶動這一年多來蔡總統非常難堪。為什麼柯市長放任？

呂秀蓮也質疑，世大運上，柯市長對中國特別禮遇，卻對拿國旗的民眾非常嚴厲地對待。更不可原諒的是，連拿著有台灣地圖的旗幟的民眾，一律被隔絕開。諸如此類的事情，「已經是到了攤牌的時候」。呂秀蓮說，台北市長是誰的市長？台北市是不是台灣的首都？台北市難道是另一個國家的另一個行政區？

呂秀蓮稱，「我現在我認為我還年輕，無論身心靈我一點都不亞於年輕人」。更重要的是，這個社會如果要有情理溫馨，老中青就要手牽手。此外，年輕人對老人應該心存感激，因為他們對家庭、社會、國家的貢獻，還有他們一路披荊斬棘，帶給大家去分享的成就；也許不夠好，那就努力，為了下一代，絕對不該世代分割。呂秀蓮說，自己也是代表一個上了年紀，一生一世為家庭、社會、台灣奮鬥過的，所以，「我要出征」。

呂秀蓮也說，如果民進黨做好決定，她一定全力以赴。「我有信心把300年的台北古城，打造成亮麗的21世紀國際大都會」。如何讓台北繼續光榮下去，就是我這次選舉重要的主題。

(中時電子報)