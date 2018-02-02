地方政府永續發展理事會台灣會員城市交流會 台中登場

中市府2日舉辦2018年ICLEI台灣會員城市交流會，台灣11個會員城市齊聚一堂。（盧金足攝）

友善列印
中時

地方政府永續發展理事會為全球最大、也最具影響力的地方政府層級永續發展組織，有86個國家、1220個地方政府會員，台灣已有包括台中市等11個城市加入，2日在台中舉辦台灣會員城市交流會，號召台灣會員城市分享推動永續發展經驗及成果。

「台灣的國際外交本來就比較辛苦，但透過城市外交將有更大的可能！」中市副市長林依瑩強調，台灣各城市參與全球性組織「地方政府永續發展理事會」就是城市外交例子，藉各城市合作，建立外交網絡，一起向國際發聲。

林依瑩表示，台中為綠能低碳城市，推出綠能交通、城食森林計畫等，營造低碳永續家園，期盼透過各城市的交流，強化永續發展推動能量。

新北市副市長葉惠青指出，新北市政府大樓改成兼顧節電、環保、智慧化的智能大樓，利用「轉換能源來替代關掉電源」的智慧節電方式，省下許多用電，卸載的電量更可回賣給台電。

市府低碳城市推動辦公室指出，地方政府永續發展理事會成立於1990年，至今有86個國家、1220個地方政府會員，是目前全球最大、也最具影響力的地方政府層級永續發展組織。台灣有包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東市等11個城市加入。

(中時)

為何宣布參選台北市長？呂秀蓮親… 水湳中央公園萬株原生樹種 8月試…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。