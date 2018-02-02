地方政府永續發展理事會台灣會員城市交流會 台中登場

2018年02月02日 18:34 中時 盧金足

地方政府永續發展理事會為全球最大、也最具影響力的地方政府層級永續發展組織，有86個國家、1220個地方政府會員，台灣已有包括台中市等11個城市加入，2日在台中舉辦台灣會員城市交流會，號召台灣會員城市分享推動永續發展經驗及成果。

「台灣的國際外交本來就比較辛苦，但透過城市外交將有更大的可能！」中市副市長林依瑩強調，台灣各城市參與全球性組織「地方政府永續發展理事會」就是城市外交例子，藉各城市合作，建立外交網絡，一起向國際發聲。

林依瑩表示，台中為綠能低碳城市，推出綠能交通、城食森林計畫等，營造低碳永續家園，期盼透過各城市的交流，強化永續發展推動能量。

新北市副市長葉惠青指出，新北市政府大樓改成兼顧節電、環保、智慧化的智能大樓，利用「轉換能源來替代關掉電源」的智慧節電方式，省下許多用電，卸載的電量更可回賣給台電。

市府低碳城市推動辦公室指出，地方政府永續發展理事會成立於1990年，至今有86個國家、1220個地方政府會員，是目前全球最大、也最具影響力的地方政府層級永續發展組織。台灣有包括台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東市等11個城市加入。

(中時)