水湳中央公園萬株原生樹種 8月試營運

2018年02月02日 18:12 中時 盧金足

占地254公頃的水湳智慧城，園區內規畫面積高達67公頃的中央公園，已種植上萬株喬木，建設局再種植台灣闊葉木、牛樟、台灣紅豆杉等珍貴原生樹種，打造為一座低碳生態的森林公園，預計今年8月試營運，將成為全國首座都會區大型智慧低碳的公園。

建設局長黃玉霖表示，他與設計羅浮宮朗思分館的法國景觀設計師Catherine Mosbach、Philippe Rahm，及台灣建築師劉培森等人視察園區工程，再經過兩、三年的生長，中央公園的樹林將綠意盎然，成為「都市之肺」、「台中之肺」，

中央公園廣植原生樹種，影響範圍將超過整個水湳智慧城，公園內原生樹種的總比重達8成以上，在推廣台灣原生植樹的理念具有指標意義，將帶給市民全新且多樣的感官體驗。

黃玉霖指出，中央公園依南北走向和地形起伏，規畫五大滯洪池調節現地氣候，並增植約8921餘株喬木，依公園內多處不同特色植栽及地面材質塑造出的活動場域，搭配種植台灣闊葉木等原生樹種，包括毛柿、烏心石、黃連木、樟樹、櫸木等，及牛樟、台灣紅豆杉兩種珍貴樹種。

其中，北休憩區及西休憩區以青楓和大葉山欖為主，東運動區與北運動區則以牛樟和黃連木為主，東親子區以竹柏為主要樹種，增植的原生樹種比例約8成，其餘搭配喬木樹種，皆以最適環境的原生種樹木為設計主軸。

(中時)