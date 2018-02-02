白天逛熱博、晚上賞綵燈 春遊屏東樂趣多

2018年02月02日 18:08 中時 林和生

全球首創Hello Kitty彩稻田，成為屏東熱博焦點。(林和生攝)

屏東綵燈節在萬年溪河畔浪漫展開。(林和生攝)

屏東綵燈節光彩奪目。(林和生攝)

屏東今年春節強強滾，熱帶農業博覽會種出全球獨一無二3D立體的Hello Kitty彩稻田，超萌的大地藝術引爆人氣；萬年溪畔的綵燈節燈光藝術，則打造夢幻的光之流域，2大活動自2月初起同時登場，一直到3月4日，讓屏東白天黑夜都好玩，屏東縣長潘孟安歡迎大家「白天逛熱博、晚上賞綵燈」，到屏東歡度新春！

屏東熱帶農業博覽會每年在春節期間舉辦，造訪遊客屢創新高，第一年吸引145萬人次，去年創下155萬人次入園佳績，今年縣府與台灣三麗鷗公司合作，運用農試所育成彩稻品種紫、白、黃、黑、綠共5色，讓國際人氣明星Hello Kitty登上熱博彩稻。

屏縣府表示，此次彩稻田設計，是結合稻米、洋蔥、鳳梨、香蕉、芒果、蜜棗、咖啡等屏東代表性的產物，並讓Hello Kitty穿上俏皮工作服、戴上斗笠與好朋友們一起帶頭來為屏東的農業應援，可愛指數破表。

除了大家喜愛的Hello Kitty彩稻田外，熱博園區內還有2公頃造型花海、全台最長1600公尺綠色瓜果長廊、充滿熱帶風情水果樂園、動人蘭藝館、高雅藝術盆栽、原民特作雜糧、農村再生成果展、樂活食農體驗、休閒農業、水產館、中藥草區、毛小孩及地景藝術區等14大主題區，涵蓋農、漁、畜、原民、客家、休閒觀光體驗，精彩繽紛，也讓熱博成了農業主題樂園。

屏東綵燈節去年在屏東市萬年溪畔首登場，突破傳統的河岸燈飾大受好評，今年擴大燈區，20組具科技感、互動式的藝術燈飾結合地景風貌，從萬年溪延伸到千禧公園，全長超過2公里，大年初三起還有文創年貨市集，為城市帶來閃亮歡樂年節氣氛。

綵燈節分為「歡樂時光」、「祈福療癒」、「聲動光譜」、「魅力屏東」、「熱帶風光」等5大區域，不僅有文青風格、海洋動物、原民及客家等族群文化，還有更多的祝福。

例如以水果箱為基底，喜迎狗年來臨的「果來旺」，為屏東帶來豐隆；長達數十公尺光廊隧道「大地回春」，以喜氣的紅色、金銀黃色變化，讓民眾感受來自大地的祝福及財源滾滾；「齊放星河」在萬年溪中點亮許多燈泡，暖黃色燈光帶來溫暖，如同希望同時萌生。

民眾還可以在「萬年的祝福」寫下新年祝福，透過天燈光影互動科技，冉冉上升到萬年溪的夜空，環保又富有意義。

屏縣府表示，熱帶農業博覽會免費入場，民眾若開車入園僅酌收清潔費，遠到的旅客可搭乘火車，到屏東火車站再轉搭接駁公車至熱博會場；綵燈節每晚從6時點亮至10時，民眾可以沿著萬年溪畔一路欣賞綵燈，再連接屏東公園，享受浪漫屏東星光。

(中時)