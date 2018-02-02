寒流猛襲...秧苗「蓋棉被」防寒

2018年02月02日 18:04 中時 許素惠

氣溫持續下降，農民為秧苗「蓋被子」（塑膠布）防凍傷。（許素惠攝）

顏色變焦黃的秧苗就是已凍傷。（許素惠攝）

虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠（左）說，秧苗長長後，就不能再蓋塑膠布防寒，接續的寒流，秧苗農都「剉咧等」。（許素惠攝）

秧苗也要「蓋被子」禦寒！未來幾天氣溫可能10度以下，正值春耕，秧苗防寒很重要，業者紛紛替在5公分以下秧苗覆蓋上塑膠布或不織布，並隨時清除布上積水防凍傷，但逾5公分秧苗就不能覆蓋，否則苗葉反而會焦紅，農民只能「剉咧等」。

雲林縣長李進勇下午在縣農業處副處長許永瑜、虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠、鎮長林文彬等人引領下，前往虎尾下溪里正雄水稻育苗中心關心秧苗防寒問題。

一行人看見約4分地秧苗，有的已蓋上塑膠布，部分則沒有，育苗業者周志展掀起塑膠布指出，綠化中或生育初期的秧苗較脆弱，所以要以不織布或塑膠布覆蓋，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，等到寒流離境後，得立即掀開塑膠布，或抽取地下水，利用流動的地下水防寒。

周志展說，一般未及5公分高的秧苗還很脆弱，需要完全覆蓋防低溫，但如果已經全部綠化長得較高則不能覆蓋，否則反而會造成秧葉尾端產生焦紅枯萎現象，被農民認定是種不活的壞品質。

黃鈺惠指出，完全綠化的秧苗因為不能再覆蓋塑膠布、不織布，又沒有其他防寒的好方法，所以育苗業者都「剉咧等」，祈求能安然度過寒流侵襲，只要能撐過，就像人發燒自然退燒後，免疫力會增強，苗株會更強壯。

李進勇表示，目前已進入春耕期，秧苗如果沒有做好防寒措施，除了農民買不到秧苗播種，後續也將波及到一期稻作收成總量，整個生產源頭的秧苗一定要照顧好。

周志展並向李進勇反應，若政府再不解決農業缺工問題，全國水稻育苗協會3月將串聯業者北上陳情。李表示，中央已指示雲林試辦引進外籍移工，也放寬移工假日兼工等標準，預計6月試辦。

(中時)