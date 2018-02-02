陸對台工作會議閉幕 持續深化兩岸經社融合

2018年02月02日 18:39 旺報 陳君碩

2018年中共中央對台工作會議2日閉幕，今年對台基調與去年相差不大，較大的不同是，出席講話的是中共中央政治局常委汪洋。對於未來台海情勢，他直言更加複雜嚴峻，要堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對和遏制任何形式的“台獨”分裂，積極擴大兩岸經濟文化交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步爲臺灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

新華社2日傍晚報導，2018年對台工作會議1日至2日在京舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理汪洋出席會議並講話。他強調，深入學習貫徹黨的十九大精神和習近平總書記對台工作重要思想，是當前及今後一個時期對台工作的首要政治任務。習近平總書記對台工作重要思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是開展新時代對台工作的基本遵循和行動指南。我們必須長期堅持、一以貫之，在學懂弄通做實上下功夫，在對台工作中堅決貫徹落實，推動對台工作在新時代有新氣象、新作爲。

汪洋表示，黨的十八大以來，以習近平同志爲核心的黨中央準確研判形勢、科學決策部署，主導兩岸關係大局。在各地區各部門共同努力下，對台工作穩中有進，經受了重大考驗，取得了重要進展。

汪洋指出，當前及今後一個時期台海形勢更加複雜嚴峻，對台工作面臨風險挑戰。要堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對和遏制任何形式的“台獨”分裂，積極擴大兩岸經濟文化交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，逐步爲臺灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進心靈契合。

汪洋強調，我們要更加緊密地團結在以習近平同志爲核心的黨中央周圍，不忘初心，牢記使命，以時不我待、只爭朝夕的精神狀態，奮發有爲，攻堅克難，貫徹落實好中央對台決策部署，爲推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程作出新貢獻。要始終堅持黨對對台工作的集中統一領導，堅持全面從嚴治黨，加強黨風廉政建設，建設一支對黨忠誠、業務專精、紀律嚴明的高素質對台工作隊伍。

中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪主持會議。

中共中央台辦、國務院台辦主任張志軍作工作報告。中央黨政軍有關部門和各地有關負責同志出席會議。

(旺報)