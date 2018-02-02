讓女神等了70年 北斗壽安宮開基媽周日將入火安座

2018年02月02日 18:07 中時 謝瓊雲

歷經三度翻修、改建，現今北斗壽安宮新廟外觀。(謝瓊雲攝)

明道大學中文系主任謝瑞隆與壽安宮總幹事詹餘鐘一同捧著開機聖二媽本尊，見證這段牽扯長達七十年的奇妙因緣，隨著開基媽本尊將入新廟安座，終於有個最圓滿的結果。(謝瓊雲攝)

等了70年，媽祖女神終於要風光進大廟啦！建廟70年的北斗壽安宮，歷經兩次翻修改建，一直供奉在廟旁私宅中的開基媽祖本尊，將於4日正式恭迎請入新廟安座，接受眾人膜拜。

1936年間，北斗鎮民陳登讚，與同為泥水工的友人，無意在東螺溪畔撿拾到數尊被大水沖走的落難神明，暫放私人宮壇，因自覺與其中一尊聖二媽神像有緣，於是請到家中自宅供奉，大橋組當地庄民也聞聲前往膜拜。

陳宅家廟漸成在庄信仰，地方商議籌款建廟永祀，先將陳家聖二媽與葉家玄天上帝請至臨時行宮，並在陳宅旁購地建廟，1953年建成時眾神尊皆入火，分靈媽祖神像成為鎮殿媽，但本尊卻請回陳宅祭祀至今。

53歲現任主委黃志忠表示，早年紅磚造廟宇建築因漏水，1980年代曾由父親黃蚶與陳登讚之子、現年77歲的陳連夫等人主導以水泥翻新，6年前他接任主委後，陸續募得3500萬經費，重建成現在的鋼筋水泥建築，去年8月主體建築完工落成。

黃志忠說，去年春天媽祖聖誕，就曾透過陳妻詢問能否將本尊請至新廟接受眾人奉祀，陳連夫不置可否，廟宇完工後，他再度拜訪並邀請陳參觀新廟建築，兩人一同到陳宅二樓向媽祖擲茭請示聖意，順利獲得聖筊，本周日將舉行入火安座，風風光光、隆重將開基媽本尊恭迎入新廟。

明道大學媽祖文化學院暨中文系主任謝瑞隆表示，自己是北斗人，寫過北斗鎮誌文史，也曾多次到壽宮宮拜拜，此次廟方為將廟宇歷史沿革刻入碑文，應邀帶領國文系研究所與大學部15名學生進行田野調查，才知已建廟70年的壽安宮，與陳宅僅隔一條5米路，竟從未將開基聖二媽本尊迎請入廟奉祀，能見證這段歷史因緣，感覺既奇妙又榮幸。

(中時)