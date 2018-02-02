夏于喬可以嫁了 戴鑽戒忍不住說「I do」

夏于喬戴上Tiffany鑽戒，忍不住說「I do」。（JOJ PHOTO攝影）

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中時
Tiffany Keys 鳶尾花鉑金鑲嵌鑽石與紅寶石鑰匙鍊墜，27萬2000元。 (Tiffany提供)
Tiffany HardWear 18K白金交疊球形鑲鑽手環，18萬2000元。 (Tiffany提供)

演戲已演成「戲精」的夏于喬，演什麼、像什麼，這回受邀拍攝本報的時尚專題，在鏡頭前搔首弄姿，風情萬種，與她私底下鄰家女孩的模樣大不相同。她笑說:「我在演戲啊!我現在演的是超級名模，是來自義大利的Diva女神!」

夏于喬身穿秋冬最新款的Ferragamo禮服，配戴Tiffany珠寶，有了時尚加持，再加上霸氣十足的架勢，果真搖身一變成為時尚女神。不過當她得知手裡配戴的鑽戒有2.5克拉這麼大時，立刻打回原形，驚訝得下巴都快掉下來，「我好想說I Do喔!」

她哀怨地說，她擔心珠寶會弄丟，把珠寶都鎖在保險箱裡，平日不敢戴、也沒有機會戴，迄今她還沒戴過鑽戒，直到拍攝時尚專題才有機會配戴，而且是這麼大顆的鑽戒，感到特別開心。

笑問她若有人送她這樣一顆大鑽戒求婚，會不會真的立刻答應。她笑說，她是理性又冷靜的處女座，絕不會被鑽戒衝昏頭，「女人應該要有鑽石，但不一定要別人送，自己買更有成就感!」

夏于喬穿Ferragamo小禮服，風格典雅復古，但在細節上帶著些許的性感，或是削肩設計露出性感的鎖骨和頸部線條，或是前胸的小裂口設計，悶騷的性感，與夏于喬的女神丰采十分相襯。

Tiffany新登場的婚嫁系列，則以柔美簡約的線條詮釋永恆的情愛，從鑽戒、手環到耳環，皆以閃亮鑽石詮釋，更添神采。

(中時)

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