到底還要冷多久？ 一張圖秒懂何時回暖

2018年02月02日 18:16 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

這週台灣的天氣都是又冷又濕的，體感溫度甚至降到10℃以下，但冷了這麼多天，到底什麼時候氣溫才會回暖呢？氣象達人彭啟明就在臉書上表示，今(2日)寒流報到，氣溫將會持續下降至7℃左右，體感溫度恐怕會更低，至於何時回暖，預計是在下週四(2/8)氣溫就會逐漸回暖。

彭啟明在臉書上PO文表示，本週的主菜「寒流」將在今晚登場，這波無縫接軌的寒潮爆發，不會回暖，將會一路冷到下週三(2/7)，而週六、週日、下週一，將會是最冷的時間點，北部地區最低7℃，宜蘭、中部地區最低8℃，南部、東部地區最低則為11℃，沿海地帶則再低1℃；不過由於水氣豐沛，新竹以北、宜蘭地區將會持續降雨至下周一(2/5)，中南部則為多雲偶陣雨氣候，下週二(2/6)全台雨勢趨緩，下週三(2/7)全台再轉雨。

此次寒流的影響時間預計長達5日，從明(3)日清晨到下週三清晨，北部氣溫都在10℃以下；而且因此波寒流影響關係，中部以北2000公尺以上山區有雪，北部雪現有可能來到1000公尺，陽明山亦有機會降雪或下冰霰的機會，最後要提醒民眾，這波寒流濕冷且持續時間長，一定要做好保暖工作。

(中時電子報)